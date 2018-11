ECONOMÍA Black Friday 2018 en Córdoba: El pequeño comercio se suma a la fiebre de los descuentos El estancamiento del consumo y la voraz competencia les impide renunciar a una cita que les perjudica

Desde que el comercio nacional tomara prestado este hito de tradición norteamericana, el «Black Friday» no ha parado de ganar terreno. Lo que comenzó siendo un día especial de descuentos se ha expandido y no son pocos los comercios que lanzan ofertas no durante una jornada, sino durante toda una semana del mes de noviembre, que se ha convertido extraoficialmente en el pistoletazo de salida de la campaña navideña. Las grandes cadenas comerciales tiran de las tiendas pequeñas hasta obligarlas a subir al carro de una iniciativa a la que no pueden renunciar, pero que no siempre les favorece.

El tejido comercial de Córdoba ha asumido como propia una cita que este año se celebrará oficialmente el próximo viernes, pero que ha provocado que los carteles, catálogos y folletos alusivos al «Black Friday» lleven ya semanas adornando las tiendas que ofrecen descuentos. El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, considera que la tendencia a abrir nuevas temporadas de ofertas «perjudica al comercio de cercanía frente a las grandes cadenas» y, sin embargo, su previsión es que este año participen en la cita más establecimientos que el año anterior. ¿Por qué? Porque, básicamente, no les queda otra.

En un mercado voraz, amenazado además por la compra «online», el que no participa en eventos como el «Black Friday» está renunciando a su porción del pastel. Y eso es algo que no pueden permitirse. «Si no nos uniéramos a esta campaña estaríamos dejándole un hueco mayor a las empresas grandes», opina el presidente del Centro Comercial Abierto de La Viñuela, Manuel Calvo. Una versión del clásico «Si no puedes vencerles, únete a ellos» adaptada a la realidad comercial de hoy.

Su homólogo en Centro Córdoba, Manuel Blasco, afirma que la competencia no sólo de las multinacionales sino también de gigantes como Amazon o el chino Ali Express abocan al pequeño comercio de cercanía a modernizarse y ser creativo, sea participando en el «Black Friday» o apostando por la venta por internet. «No te puedes permitir quedarte al margen», defiende, por mucho que una tienda pequeña del Centro no compita en igualdad de condiciones con las franquicias con las que comparte calle. Confía, eso sí, en el papel activo que pueden tener los clientes. En su mano está contribuir al mantenimiento de un tejido comercial local que apuesta por la cercanía y la calidad de los productos, recuerda Blasco.

Desde su irrupción en España, el «Black Friday» ha supuesto además un cambio en los hábitos de compra de los ciudadanos. Esta semana de descuentos acapara gran parte de las compras que se hacían durante la campaña navideña, que ha perdido fuelle de manera importante, según explican los representantes del comercio en Córdoba. Cuando los sueldos son bajos, el cliente busca comprar a un precio asequible y encuentra la solución en temporadas de descuento como esta, que se ponen en marcha semanas antes de que empiecen a llegar los catálogos de juguetes a los buzones.