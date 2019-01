Primera plana La bruja Avería y el edil de Urbanismo Las críticas al portavoz de IU le entran por un oído y le salen por el otro

Baltasar López

Ni uno ni dos ni tres ni cuatro. ¡Cinco colegios profesionales le han leído la cartilla al edil de Urbanismo, Pedro García (IU), por los grandes retrasos de las licencias! Con semejante tirón de orejas de arquitectos, aparejadores y arquitectos técnicos, ingenieros (técnicos e industriales) y abogados a otro político se le hubieran quedado del tamaño de las de Dumbo. Pero no. Él está hecho de otra pasta y las críticas casi le entran por un oído y le salen por el otro, aunque estos profesionales le adviertan de algo tan grave como que las demoras en el otorgamiento de permisos provocan «huida de inversores».

Para aliviar su alergia a asumir responsabilidades, se atiborró de argumentarios. Que si la culpa la tiene Rajoy por las limitaciones a las contrataciones públicas para controlar el gasto; que «si Sevilla y Málaga tardan más»... Lo remató con dosis de victimismo: «Ahora se dan más licencias que hace seis años, cuando gobernaba el PP y algunos colegios profesionales no se quejaban». Da cosilla verle alegar que con la recuperación consolidada dan más permisos que en 2012, cuando el paro subió un 15% en la capital y las empresas no hacían cola para pedir autorizaciones.

Cuando uno le escucha, comprueba que dedica muy, muy, poco tiempo a analizar lo que no ha hecho su Concejalía. No en vano, él anunció medidas en el verano de 2017, cuando constructores, hosteleros o CECO lanzaron un sos al ver cómo la economía local sufría el lastre de las dilaciones en las licencias. García lanzó el flotador: anunció más personal o una ordenanza para agilizar su concesión. Año y medio después, los colegios profesionales se quejan de que el refuerzo de la plantilla consistió en dos contratos de seis meses.

En cuanto a la nueva norma municipal para reducir los plazos de otorgamiento, fue el edil de Presidencia, el socialista Emilio Aumente, el que habló claro este lunes: «Será muy complicado que entre en vigor este mandato [las elecciones son en mayo]». O sea, tiene pinta de que al cogobierno PSOE-IU se le pasarán sus cuatro años sin activar un texto fundamental. Porque no hay que olvidar que en los compases finales del gobierno local del PP (2015), se empezaron a detectar dificultades en la concesión de autorizaciones. El titular de Urbanismo, con los reflejos de una tortuga, pero de una mayor, tardó dos años en anunciar la ordenanza de marras y lleva 18 meses gestándola -bronca interna con el PSOE mediante, para no variar-. Todo apunta a su aprobación inicial en febrero. No sabemos si lo sucedido con dicha norma local es debido a su incompetencia o a que se le formó un prejuicio absurdo hacia los empresarios al ver de niño «La Bola de Cristal» -¡gracias, Lolo Rico (DEP)!- y a la bruja Avería gritando: «¡Viva el mal! ¡Viva el capital!». Sea lo que sea, lo de García, a diferencia de aquel mítico programa infantil, no nos hace reír.