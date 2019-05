FERIA DE CÓRDOBA 2019 El calor provoca que el botellón de la Feria de Córdoba pase de la tarde a la noche Las altas temperaturas provocan que la mayor afluencia sea al caer el sol

Luis Miranda @Luis_JMiranda Córdoba Actualizado: 29/05/2019 20:59h

Este año no se batirá el récord de asistencia al botellón de la Feria de Córdoba, que se realiza desde hace años en la jornada del miércoles. El fuerte calor de la jornada, donde se han alcanzado los 34 grados en las horas centrales del día, ha provocado no un menor éxito, pero sí un desplazamiento. No ha sido por la tarde, sino que el momento de mayor afluencia será la noche al Balcón del Guadalquivir, donde se da esta cita.

Así se pudo constatar y lo confirmó el teniente de alcalde de Presidencia y Seguridad en funciones del Ayuntamiento, Emilio Aumente, que atribuyó precisamente a las altas temperaturas este hecho. «El calor es fuerte y parece que irán más tarde», ha asegurado.

Por eso en horas en que en otras ocasiones ha habido más de 10.000 personas, ahora estaban unas 5.000, aunque creciendo por momentos. Por eso se esperan estampas de mucha gente a partir de la caída del sol y de que el mercurio dé un respiro. El Ayuntamiento ya tiene el dispositivo previsto, tanto de seguridad como de limpieza para que la zona del Balcón del Guadalquivir quede limpia en pocas horas de restos de botellas y vasos.