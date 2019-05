APUNTES AL MARGEN La campaña de la inercia Los socialistas saben que tienen opciones de ser los más votados. La estrategia es alargar la ola iniciada por Pedro Sánchez

Los responsables de la campaña de la candidata socialista a la Alcaldía de Córdoba, Isabel Ambrosio, tomaron una decisión verdaderamente inaudita el pasado viernes. Todas las noches, los periodistas que siguen la campaña reciben en sus móviles un mensaje de Whatsapp en el que se les anuncian los actos que van a tener lugar en la siguiente jornada. El PP tenía un encuentro con vecinos en Trassierra, Izquierda Unida un mitin en Fátima y Ciudadanos, la presentación de un proyecto para el estancado campo de fútbol de San Eulogio. Los socialistas anunciaron que su próxima actividad sería mañana lunes dejando 48 horas libres, al parecer, para recargar pilas y preparar el debate de candidatos que organiza la Asociación de la Prensa (con los mejores deseos, por cierto, para su nuevo presidente, Ricardo Rodríguez Aparicio).

Es evidente que el PSOE no tenía intención de desaparecer porque para eso están lo que en el gremio se llaman «temas fríos». Actividades que se guardan de un día para otro y se distribuyen por medio de comunicados. Vídeos que se programan en las redes sociales para dar una apariencia de actividad. En el caso del día de ayer, la firma de un dodecálogo con el movimiento vecinal federado. La cuestión es que es extremadamente inusual que, en unas municipales, se desaprovechen dos días completos con la ciudad hasta los topes para que un candidato a la Alcaldía y su equipo se dejen ver, estrechen manos y repartan propaganda. Comer arroz tres veces al día es una maldición que va con la aceptación de la cabecera de la lista.

En contra de las ideas maliciosas, en el PSOE saben de sobra cómo va la cosa. Tienen serias opciones de convertirse en la fuerza más votada por primera vez en democracia. En función de los sondeos, la diferencia es mayor o menor. Pero lo cierto es que, a día de hoy, Isabel Ambrosio disfruta de una posición que ningún otro candidato a la Alcaldía de su partido ha tenido. Ni siquiera José Miguel Salinas.

Me temo que en el equipo de campaña del PSOE saben también que lo que les ha traído hasta aquí es una combinación de factores. El primero y más relevante escapa a su ámbito de influencia. La decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones al mes de abril y su victoria cambió radicalmente el relato que había quedado fijado tras las andaluzas, cuando los socialistas perdieron la Junta de forma traumática. La tesis de la campaña de Isabel Ambrosio es mantener esa inercia. No meter la pata en exceso, dejar abiertas todas las puertas y que a nadie se le ocurra gritar lo de «con Rivera, no». Dejar que la marea pedrista y que las peleas en el flanco derecho hagan su trabajo. Ganar, pero sin forzar la maquinaria. Que parezca un accidente.

A partir de hoy, vamos a tener acceso a los últimos datos de las encuestas publicables que tienen un nexo común. Una enorme cantidad de personas que no quiere decir a quién va a votar. La tesis de la inercia ya la hemos visto antes. En los comicios de 1999, por ejemplo. Recuérdese que Sánchez no ganó dejándose llevar sino activando el voto como nunca se había visto. Avivando como nunca la emergencia de parar a esa derecha desconocida que estaba a las puertas de Ítaca. Y no se olvide una cuestión. La fragmentación electoral es siempre ilusoria. El próximo alcalde de Córdoba no necesita ganar las elecciones sino conseguir un mínimo de 15 votos en el Pleno. Dejar que las cosas pasen por sí mismas es meter una bala en el tambor, hacerlo girar, ponerse el cañón del revólver en la sien y apretar el gatillo confiando en que haga «clic» en vez de «bang».