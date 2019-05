FERIA DE CÓRDOBA 2019 Carmen González: «Hemos solucionado problemas de la Feria que no se habían tocado nunca» La edil culmina cuatro años de gestión al frente de los festejos de Córdoba

Las urnas no le han sido propicias ni a ella ni a su partido (PSOE). Asume el resultado con democrática aceptación, valora su trabajo al frente de la promoción de Córdoba y de mejora de la Feria, y está deseando retomar su trabajo como informática y reencontrarse con el día a día. La pillamos trabajando en la Feria, aunque también le gusta perderse en ella para disfrutarla.

-Imagínese que la veo vestida de faralaes por el Real y le digo algo así como «ole las mujeres bonitas que se escapan de los cuadros de Julio Romero». ¿Me denuncian las vigilantes del brazalete morado?

-Yo creo que la sensatez y el sentido común deben prevalecer, y hay formas y formas de decir las cosas. Creo que toda mujer es capaz de percibir cuando unas palabras que se le dicen están rayando el límite y cuando no porque casi toda mujer ha recibido alguna vez palabras de ese tipo en distintos momentos y se sabe cuando te violentan unas palabras y cuando no. Y tú también sabes cuando estás invadiendo el espacio de una mujer y cuándo no.

-Me alegro sobre todo por Romero de Torres si le parece un piropo bonito.

-(Risas) Sí, lo es. Y muy cordobés.

-Qué es peor, ¿la resaca electoral o la resaca de la Feria?

-Sin duda la de la Feria. Hay «cuerpecitos» después de algunas jornadas maratonianas que siempre se preguntan eso de «¿y por qué no paré antes?». Pero también hay jornadas memorables de Feria que se recuerdan siempre. ¿La resaca electoral...? Bueno, con el sistema democrático que tenemos que consolida la alternancia entre partidos, el buen demócrata debe aceptar que el pueblo unas veces elige una opción y en otras ocasiones, otra. Me hubiese encantado seguir con el trabajo que estábamos desarrollando, eso está claro, pero los cordobeses han decidido otra cosa y eso será.

-Pues de ese trabajo me gustaría hablar, porque ¿qué impronta se le ha pretendido dar a la Feria en este mandato que ha finalizado?

-Lo primero que hemos intentado es que la gente hable de la Feria durante todo el año, porque se necesita que durante mucho tiempo se piense en ella, no solo cuando se celebra. El año pasado cumplimos 25 años del traslado del Centro al Arenal y apenas se había hecho nada en ese tiempo. Se creó una comisión técnico-ciudadana con todos los colectivos para hablar de necesidades y mejoras y el dictamen que de ahí salió, para mí, ha sido como un «libro sagrado» de lo que hay que hacer. Hay que recordar que el recinto de El Arenal era provisional. Durante más de 20 años.

-Eso es muy cordobés.

-Sí, eso me temo. Lo primero que se ha hecho es el encargo a la Gerencia de Urbanismo para que sea recinto ferial, con características de parque para compatibilizar con otros usos a lo largo del año. La traslación de ese dictamen en un proyecto de obra es lo que ha realizado de forma altruista la Asociación de Casetas Tradicionales, cuestiones importantes de infraestructuras que hasta ahora nadie le había prestado atención.

-De todas maneras, ferias en Andalucía siguen siendo referencia: Sevilla, Jerez e incluso Málaga.

-Es que nuestra marca no es una feria sino un «paquete» turístico que es el mes de mayo; romerías, cruces, patios, cata…Y aunque los Patios tienen un peso específico sobre todo después del nombramiento de Patrimonio de la Humanidad, nosotros tenemos la marca del mes de mayo como conjunto festivo.

-La Asociación de Casetas Tradicionales le ha concedido a usted el premio «Pedro Ximénez». ¿Merecido?

-Siempre en estas cosas se dice que no. Yo lo que me siento es honrada, honrada por que un colectivo con el que he tenido mis «amores» y mis «desamores» hayan pensado en mí. Yo conocía la Feria por fuera y esos desamores se produjeron porque no conocía la Feria como ellos. Ambos fuimos capaces de ponernos de acuerdo y hay que reconocer su labor y generosidad a la hora de elaborar el proyecto técnico para la mejora de la fiesta.

-¿Lo celebrará tomándose un PX?

-Es el tipo de vino que prefiero, mi favorito. Yo soy muy dulce.