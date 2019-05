VIVIENDA Las casas abandonadas se extienden por el Casco de Córdoba sin rastro del mapa municipal o intervenciones El censo de inmuebles vacíos que inició Vimcorsa no ha visto la luz en todo el mandato, no se han cerrado operaciones de compra y los vecinos piden atajar un problema que es ya de seguridad ciudadana

En la calle Parras, en el barrio de San Agustín, una discreta pintada adorna la pared de una casa de ventanas tapiadas y candado en la puerta. «La gente del barrio se queda en el barrio», dicen las paredes de lo que en su día fue un hogar. En la frutería contigua, sus tenderos explican que la vivienda lleva años cerrada. Que hace una década hubo un proyecto para hacer viviendas unifamiliares pero el promotor, cansado de trámites urbanísticos que se eternizaban, abandonó la gesta. Desde entonces por allí solo han pasado los bomberos para vigilar que un cascote no genere una desgracia al caer sobre alguno de esos vecinos del barrio que se quedan en el barrio pese a sus síntomas de marchitamiento.

La rehabilitación de los inmuebles es una operación cara que no todos los bolsillos pueden asumir y la mayoría de las casas ruinosas que se extienden por el Casco están ya en manos de entidades bancarias que según el gerente de la empresa pública de vivienda, Vimcorsa, Rafael Ibáñez (IU), se preocupan bien poco por las viviendas que han adquirido en lotes, al bulto. Consciente de esta urgencia, que no es exclusiva de San Agustín sino que se extiende por toda la zona antigua de Córdoba, Vimcorsa anunció un censo de vivienda vacía en el Casco del que, a menos de un mes del final del mandato de PSOE e IU, no ha aportado sus resultados. El gerente de Vimcorsa lo justifica en que la labor que se está realizando es rigurosa y no aspira a quedarse en un titular con números inconcretos. La oposición, por contra, cree que no existe tal estudio o al menos no se ha trasladado al resto de grupos ni se ha abordado en el consejo de la empresa municipal.

Ibáñez insiste en que no es tarea fácil y que, además, en pleno auge de las viviendas turísticas, la fisionomía de determinadas zonas cambia constantemente y requiere de una revisión continua. «En Ambrosio de Morales, por ejemplo, ha habido cambios en solo un año», afirma. Para afinar este trabajo la empresa aspira a trabajar de forma coordinada con Urbanismo para conocer si hay licencias pendientes en edificios susceptibles de ser declarados como vacíos. Además, añade que no basta con el trabajo de campo: la observación directa debe cruzarse, entre otros, con los datos del padrón y con los de suministros para constatar si un inmueble está realmente vacío o no. «La verificación visual puede ser engañosa», esgrime.

Poco margen de engaño dejan, sin embargo, viviendas como las que rodean la plaza de San Agustín, que se rehabilitó en 2016 y se alza, junto a su iglesia, como un oasis rodeado de ruina. La gran mayoría de las casas y locales comerciales que dan con sus puertas a la plaza están abandonados y sucios, tomados por las palomas y manchados de sus extrementos. Un bar con terraza y algún hogar habitado aún sobreviven en un escenario que parece de otra época, y todo su pulso de recuperación se concentra en el fondo, en el número 5, donde el Ayuntamiento de Córdoba ejecuta obras de reforma para crear un centro de usos múltiples para los vecinos.

La recuperación residencial del Casco era una de las grandes apuestas de IU en materia de vivienda, pero el cogobierno, ya en el tiempo de descuento, no la ha materializado en acciones tangibles y evaluables. En la empresa pública de vivienda, Vimcorsa, creen que la única solución pasa por que sean las instituciones públicas las que se hagan cargo de los inmuebles abandonados e impulsen su arreglo y adecentamiento. La ley arbitra mecanismos que permiten al Ayuntamiento obligar a un propietario a recuperar un edificio. También hacer la obra y pasarle luego la factura u ordenar la venta forzosa o la expropiación del bien, dice Ibáñez. «La ley urbanística da más mecanismos que la de vivienda», excusa el gerente de Vimcorsa, que advierte de que si el Ayuntamiento no interviene para darles un uso residencial a través de los mecanismos de los que dispone, estas casas seguirán vacías hasta la ruina total o se convertirán en establecimientos turísticos de manos de empresas grandes que sí pueden asumir los costes. Ninguna de las dos opciones contribuye, afirma Ibáñez, a mantener el Casco como un barrio más de Córdoba, con redes vecinales, comercio de cercanía y vida de barrio al fin y al cabo.

Con este planteamiento y de forma paralela al censo de viviendas vacías, Vimcorsa planteó hace un año un programa para comprar solares e inmuebles, recuperarlos y darles un uso residencial a través de cooperativas de vivienda. El proyecto se iba a pagar con unos fondos europeos, los Edusi, que aún no han llegado, por lo que tampoco se esperan avances este mandato. Lo que sí hay, expone Ibáñez, son «negociaciones» ya en marcha con entidades bancarias e incluso algún acuerdo cerrado de forma extraoficial.

Tampoco siembra duda alguna sobre su abandono la casa que está próxima al desarme en la calle Armas, donde, a través de un requerimiento de Urbanismo, la entidad bancaria propietaria ha tapiado con una chapa la puerta de lo que un día fue el taller que formaba parte de una gran vivienda y que desde hace años se había convertido en un vertedero. Justo enfrente de este inmueble, al otro lado de la estrecha calle vive Ana, una mujer de casi 90 años. Puede ver desde su azotea el techo hundido, las tejas sueltas del tejado vecino y teme que, en un día de viento, caigan sobre algún viandante que pasee por una calle frecuentada por turistas e incluso niños de los colegios cercanos. Lamenta que ha ido a pedir ayuda al Ayuntamiento y nadie la ha escuchado. «A mí se me han metido aquí ratas y hasta culebras. Los del banco han venido pero no han limpiado. Solo han puesto una chapa que ni siquiera llegaba al suelo. He tenido que hacer yo misma una mezcla para que no salgan más bichos», dice Ana, señalando el cemento que sella la ranura inferior de la lámina metálica.

En esta zona del entorno de la Corredera, la asociación vecinal La Axerquía ha desplegado una campaña para llamar la atención sobre la situación de abandono, empapelando con carteles las casas vacías que son pasto de la suciedad u objeto de la ocupación ilegal. Su presidenta, Juana Pérez, explica que la asociación está haciendo una labor que correspondería a los poderes públicos al acudir al registro para consultar la propiedad de los inmuebles abandonados y ponerlo en conocimiento de Urbanismo para que hagan el requerimiento. «No creemos que los bancos tengan muchos problemas económicos para arreglar mínimamente las casas», dice Pérez, que señala otro foco importante de problemas en la calle Mucho Trigo.

Allí, una vivienda vacía que estaba ocupada ilegalmente salió ardiendo hace un par de semanas. «No es gente que viva allí. Entran y salen y no sabemos el trapicheo que tienen», afirma. Esta misma semana, la propiedad de la casa envió a sus operarios para tapiar con chapas la casa, de forma idéntica a la de la calle Armas. Tampoco hubo limpieza previa. Los trabajadores cuentan que se encontraron allí con los okupas, que les pidieron educadamente un tiempo para recoger sus cosas, y luego se marcharon. La misma técnica se ha usado en otro foco de okupas que traía de cabeza a los vecinos junto a la Plaza de la Magdalena: el de la antigua fábrica anexa a los terrenos del cine, un edificio ruinoso propiedad de Sareb que acumulaba denuncias. La situación se ha solventado con el cierre de las puertas de acceso y el levantamiento de un muro en la zona trasera del inmueble para evitar que los okupas regresen.

Entre tanto, los vecinos del Casco se preparan para los días grandes de un Mayo Festivo que llenará sus calles, un año más, de vecinos y turistas entre las flores y las ruinas.