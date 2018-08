Vivienda Casas señoriales que se ofertan por precios millonarios en Córdoba Los propietarios pretenden vender estos inmuebles históricos a cadenas hoteleras o a negocios de apartamentos turísticos

Existen casas señoriales a la venta repartidas por toda la provincia y con todo tipo de tamaños y precios. Desde una por 6.000 euros para un edificio de 160 metros cuadrados hasta los 12 millones de euros que cuesta el palacio cordobés de los Torres Cabrera (o Cruz Conde, la familia que lo habita).

Según el notario y director de la Casa de las Cabezas, Manuel Ramos Gil, estas ofertas tienen como fin la compraventa de inmuebles históricos «no para vivir, sino con idea de negocio», en formato hotel o apartamentos turísticos. El experto asegura que en unas décadas «no habrá casas señoriales y se habrá eliminado de un plumazo una manera característica de vivir de mil años».

Según ha podido saber ABC, hay auténticos palacios y casas señoriales «modestas», cuya suma en una docena de inmuebles supera los 30,6 millones de euros. O, al menos, eso es lo que piden sus propietarios a traves de discretas inmobiliarias.

El más espectacular es el palacio de Torres Cabrera, del siglo XVII, un monumento más de la ciudad, propiedad de la familia Cruz Conde. Por esta joya urbana, la página web de Engel & Völkers pide 12 millones de euros.

El siguiente en la lista, siguiendo un estricto orden de precios, es una casa-palacio, ubicada a «escasos metros de la Mezquita-Catedral», según reza el anuncio, con 2.337 metros construidos y una base de 2.098 metros cuadrados, una buena oferta para levantar un «proyecto de hotel importante en la zona». Entre sus huéspedes ilustres estuvieron los reyes Alfonso XII y XIII, los reyes de Jordania o el jefe de gobierno Antonio Cánovas del Castillo.

A continuación se queda en los 5 millones de euros una casa-palacio también del siglo XVII y que ocupa los números 4, 6 y 8 de la calle Cabezas. La casa solariega perteneció a los Condes de Zamora de Riofrío, pero allí también residió Rafael Gómez «Sandokán». El inmueble cuenta con un proyecto ya redactado para un hotel de cuatro o cinco estrellas.

Otro ejemplo millonario, aunque muy por debajo de las anteriores ofertas, es el del Palacio de los Guzmanes, en Tejón y Marín, y que, según la web de Lançois Doval, tiene un precio de 2.925.000 euros, un precio por metro de 5.850 euros (proporcionalmente mucho más caro que los anteriores). La vivienda cuenta con una catalogación del Ayuntamiento de especial protección.

En la Plaza Séneca se ubica una preciosa vivienda unifamiliar catalogada como Bien Protegido del Conjunto Historico Artístico de Córdoba, cuyo precio es de 2,5 millones de euros para 2.045 metros cuadrados (es decir, 1.222 euros por cada metro).

Con el mismo precio, la prestigiosa casa Sotheby’s International Realty tiene a la venta en su web una «villa in old town of Córdoba», o lo que es lo mismo, una casa de 500 metros cuadrados en la Plaza de San Juan en la que cada metro cuesta 5.000 euros.

La última finca que supera el millón de euros tiene cuatro dormitorios y tres cuartos de baño, pero no indica los metros cuadrados. Su precio concreto es de 1.150.000 euros y tiene algo muy importante para Córdoba, «totalmente climatizada» para combatir el verano.