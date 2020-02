TRIBUNALES Caso Ángeles Zurera | Las pesquisas pendientes y las pruebas que pueden dar un giro a la investigación La familia está a la espera de que se reactive la búsqueda; el juzgado asegura que se están practicando las diligencias oportunas

El próximo 2 de marzo se cumplirán doce años de la extraña desaparición de Angeles Zurera. Desde el principio, los investigadores sospecharon que esta vecina de Aguilar de la Frontera no se había marchado por voluntad propia. No llevó consigo su documentación, ni tampoco las gafas o lentillas que necesitaba para ver. Hasta el momento, ninguno de los rastreos ni de las pesquisas recabadan han servido para dar con el paradero de Angelines, y en la mira, un único imputado en una fase del procedimiento, su exmarido, Manuel Reina, quien fue condenado por malos tratos contra la mujer, tras agredirla en febrero de 2008.

Ante la falta de resultados y de líneas de búsqueda, el Juzgado de Aguilar decretó el archivo provisional del caso hasta mayo de 2019, cuando nuevas pruebas de la Policía Judicial de la Guardia Civil llevan a la togada que instruye la causa a reabrir el procedimiento.

¿Y cuáles son las pesquisas que se van a realizar? Por un lado, la familia de Zurera espera que se reactiven los rastreos en zonas de Aguilar que todavía no han sido inspeccionadas. Cabe recordar que a lo largo de todo este tiempo, la búsqueda por distintos lugares del término municipal aguilarense, por fondos acuáticos como la laguna de Zóñar y por toda la red de alcantarillado.

Rastreos realizados después de la desaparición - ABC

También se ha buscado en naves construidas en aquella época y en cuyos trabajos participó el exmarido con su empresa de movimiento de tierras. Incluso en una construcción de Reina. En algunas ocasiones los perros rastreadores dieron señas de olor a cadáver, pero no se encontró nada.

La familia de la desaparecida ha apuntado a que la Junta tiene que autorizar cómo se va a desarrollar estas nuevas inspecciones; sin embargo, fuentes de la Consejería de Justicia han desmentido este extremo, asegurando que no han recibido nada del juzgado, «tan solo se nos pidió en agosto de 2019 un listado de empresas de prospección», que no pudo facilitar al no contar con ninguna relación de firmas de este tipo.

Fuentes del Instituto Armado afirman que se encuentran a la espera de que el juzgado dé luz verde a las pesquisas que se tienen que llevar a cabo. El órgano judicial, por su parte, señala que «no se va a facilitar información hasta que no se practiquen las diligencias oportunas para que la investigación no se vea entorpecida».

La otra línea de búsqueda la ha abierto la familia con los resultados de las llamadas, mensajes, fotografías y llamadas perdidas (o borradas de manera intencionada) de los dos teléfonos móviles de Angelines. Un laboratorio especializado se ha encargado de extraer la información de los terminales, que ya están en poder del juzgado.

Hasta el momento sí se conocía que la última llamada que recibió el móvil de Angelines fue de su exmarido. Una llamada que se produjo de madrugada y que duró un par de minutos.

Existe una sospecha fundada de que los móviles pudieron ser manipulados, ya que uno de ellos no se encontró hasta varios días después de la desaparición.