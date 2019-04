BALONMANO Xavi Tuà tiene que dejar el Ángel Ximénez Puente Genil por un problema de salud Este martes le extirpan dos nódulos y causa baja por enfermedad hasta el final de temporada

En el mundo del deporte en particular y en la vida en general se le da importancia a temas menores y triviales que se convierten en montañas. Hasta que la enfermedad golpea el día a día. Le ha ocurrido al entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, que desveló el domingo que tiene leucemia crónica aunque sin necesidad de tratamiento. Desgraciadamente, el Ángel Ximénez Avia Puente Genil también se ha visto golpeado por la enfermedad este lunes. Su caso es muy diferente al de Caparrós. Xavi Tuà ha anunciado que tiene que abandonar el equipo hasta el final de temporada por una problema de salud: dos nódulos.

En concreto, Tuà, extremo izquierdo, va ser operado este martes de dos nódulos que tienen que ser extirpados a la mayor brevedad posible, según ha explicado en una carta abierta que ha remitido el jugador a través del departamento de Comunicación del Ángel Ximénez. En principio, el club tenía prevista una rueda de prensa con el jugador, el presidente y el entrenador para este lunes, pero el domingo por la tarde se suspendió para preservar la intimidad de Tuà.

El jovencísimo jugador catalán (Gava) de solo 21 años ha marcado 22 goles esta temporada en 24 partidos, lo que ha permitido al Ximénez acercarse a la permanencia. Con todo, lo deportivo ahora queda en un segundo plano. Aquí tienes la carta que ha enviado Xavi Tuà a la afición:

«A toda la familia del BM Ángel Ximénez – AVIA:

Me dirijo a vosotros para informaros que, por desgracia, de aquí a final de temporada no disputaré ningún partido más con mi equipo. En las últimas semanas se me han realizado diferentes pruebas médicas en las que se me han detectado dos nódulos que han de ser extirpados a la mayor brevedad posible. Para ello, este martes pasaré por quirófano y ahí se acabará la temporada para mí.

Quiero agradecer al club la rapidez con la que ha gestionado toda la situación y la ayuda que me ha prestado en estos momentos, a mis compañeros y cuerpo técnico por haberme arropado ante esta difícil situación y, por supuesto, a la afición, de la que siempre me he sentido querido desde el primer que llegué a este club.

Espero y deseo que la temporada acabe de la mejor manera posible para el equipo y que el año que viene vivamos una temporada ilusionante, donde sin duda, pienso estar al 100% para devolver al club todo lo que me ha dado.

A partir de este momento mi única prioridad pasa a ser mi salud y sobre la que el club irá informando a su debido momento, para que yo pueda vivir esta situación en la tranquilidad e intimidad de mi entorno familiar.

¡Muchas gracias a todos!

Un fuerte abrazo,

Xavi Tuà»