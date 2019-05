Tribuna libre El caso «Palacio de Congresos» La deficiente ejecución del equipamiento para turismo de negocios revela muchos elementos de interés del funcionamiento deficiente de la burocracia

La ejecución de la segunda fase de modernización de nuestro Palacio de Congresos es un caso paradigmático a investigar desde los miradores político, burocrático y científico. Además es no sólo un caso extremo sino crítico. Su análisis e interpretación se hace necesario porque suministrará más riqueza de información desde diferentes perspectivas y poder, por fin, llegar a algunas conclusiones. Este es un caso extremo que nos revela más información de la esperada al poner sobre pantalla a muchos actores y a diferentes mecanismos que nos ayudan a entender las razones del retraso en su ejecución. Siempre conviene aclarar las profundas causas que están detrás de este concreto problema y también evaluar sus consecuencias puesto que, hasta ahora, sólo conocemos la enfermedad por el síndrome «retraso».

El caso «Palacio de Congresos» es un caso crítico, uno más de los muchos que padece nuestra ciudad, y que ahora florecen en momentos de elecciones para gobernar. Es el típico caso en que la racionalidad no tiene fuerza suficiente para enfrentarse al poder burocrático y político. Es consecuencia del principio universal que define a la oligarquía burocrática.

Los ejecutores del proyecto (Junta de Andalucía) se someten a la omnisciencia invisible de la Gerencia Municipal de Urbanismo, según la definió Foucault en 1975 en su «Panopticon», basado en la misma obra de Bentham en 1780 y que se formuló de siguiente modo: «Tiene más poder el que ve que aquellos que son vistos».

Sirva este caso para explicar lo que sucede en Córdoba en relación a la Gerencia de Urbanismo, cuyo comportamiento está siendo continuamente denunciado en los medios de comunicación. El caso a nivel científico sirve para generalizar el principio de que toda burocracia es oligárquica y para hacer falsa la ley que nos dice que toda elección pública debe estar al servicio de la comunidad.

Hay que analizar en profundidad este caso para llevarnos a si en verdad estamos ante el homo lupus de Freud. Tragsa no debe ver en la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuando mire a través de la ventana de su oficina, aquellos lobos blancos, sentados en las ramas de nogal, que vio Pankejeff, porque ese miedo será enormemente castrante e impedirá ver el final de la obra de remodelación. Este problema no tiene que resolverse con la «muerte» de la gerencia tal como sucedió con el enfermo de la historia freudiana. Debemos desear que la gerencia no sea como aquellos seis o siete lobos, posados con expectante quietud en las ramas del nogal con sus largos rabos vigilantes.

Lo que a todos nos parece «blanco», es decir, que se termine en fecha obras como las del Palacio de Congresos y la biblioteca en los jardines de Agricultura, frecuentemente se convierten en «negro» en el examen anual que de ellas hacen los medios de comunicación.

El filósofo Karl Popper utilizó la proposición «Todos los cisnes son blancos» para afirmar que si se encuentra un cisne «negro» la proposición es falsa y, por tanto, se exige refutarla o revisarla. Aquí en Córdoba, tras analizar lo que ocurre con la ejecución de muchas obras públicas, la proposición «Todas las obras públicas se ejecutan en las fechas programadas» quedaría refutada al examinar lo que sucede en el paradigmático caso «Palacio de Congresos». Epiqueya no ha elegido este caso sesgada por su subjetividad sino para demostrar la falsedad de lo que los políticos proclaman en periodo electoral: «que en su legislatura finalizarán los proyectos inacabados».

Este comentario solo pretende demostrar que es falso lo que prometen los políticos y no busca verificar sus promesas. También pretende avanzar en el mutuo conocimiento y en la necesidad de actuar para reconstruir el mundo social en Córdoba desde todas las miradas y no solamente desde la mirada que vigila en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba.

Este caso que aquí se ha reseñado es rico en demostración de la ambigüedad política y en la planificación urbana democrática.

