TURISMO CECO plantea el cobro de entradas a los turistas europeos a los momumentos de la Junta La delegada de Turismo cree que es posible el uso compartido para congresos de la Filmoteca de Andalucía

P. García-Baquero @abccordoba Córdoba Actualizado: 04/10/2019 13:21h

La Comisión de Turismo y Cultura de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), presidida por Javier Campos, ha propuesto a la delegada territorial del Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Córdoba, Purificación Joyera, en un encuentro mantenido este viernes el cobro de los munumentos que gestiona la Junta de Andalucía, como Medina Azahara o la Sinagoga a los turistas europeos, como ocurre en el resto de países.

Campos ha manifestado la sintonía que hay con la Administración andaluza, y ha explicado que esas entradas gratuitas no deberían ser así, en un momento de cambio donde ha caído el turismo internacional. A juicio de Campos «hay quien piensa que la cultura debe ser gratuita pero no puede ser que haya monumentos como Medina Azahara que tienen falta de presupuseto en su dinámica diaria, y no se le cobres esta entrada que redunde en el propio funcionamiento. Un ejemplo tenemos en la Mezquita Catedral todos pagan entrada si no es de Córdoba, igual que ocurre con los andaluces en el resto del mundo.

«La Junta debería reconsiderar esa pérdida de ingresos que redunda en que los presupuestos de estos establecimientos están con unas carencias más que limitadas», ha añadido Campos. Es una entrada que cobra el resto del mundo y mucho más altas. Estamos perdiendo una gran cantidad de dinero, por una prestación de servicios ¿Por qué la entrada a Medina Azahara o la Sinagoga debe ser gratuita?

Por su parte, Joyero ha asegurado que quería conocer las inquietudes del turismo en una entidad como Ceco, y darles a conocer el plan de acción de Cultura en toda Andalucía con 27 millones de euros. En este sentido, la responsable provincial ha alertado de que se fomentará el turismo accesible, el convenio de Diputación y Consejería de Turismo con muchas acciones de promoción, como en Fitur. «Entiendo que la colaboración con Ceco es importante porque engloba a todo el sector del turismo y es solo una voz. Coicide con lo que es mejor en nuestra provincia», ha destacado este viernes Joyero.

Por último, la delegada de Turismo ha solicitado a los empresarios que hagan llegar a la Delegación una propuesta por parte del sector sobre las actividades que el sector considere más importantes como en materia de promoción, promoción en ferias, o asistencia a ferias de turismo, y hacerselas llegar también al Ayuntamiento y al Patronato de Turismo de la Diputación.

En estas mismas líneas de actuación, la comisión de Turismo de Ceco ha planteado a la delegada la posiblidad de utilización de la Filmoteca de Andalucía con un uso «complementario» al turismo de Congresos por la proximidad al Palacio de Congresos de Torrijos y a la Mezquita Catedral.