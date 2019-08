PROVINCIA Chapuzas en el expediente de Baena para la declaración de la Semana Santa como interés turístico internacional Publicaciones de más de un lustro y la emisión en una radio de Madrid, como extranjera, defectos sonrojantes

Cuando el Ayuntamiento de Baena -bajo el mandato del socialista Jesús Rojano- recibió el requerimiento de la Secretaría de Estado de Turismo para subsanar los defectos del expediente para declarar Fiesta de Interés Turístico Internacional a la Semana Santa de la localidad, con fecha 19 de noviembre de 2018, era prácticamente imposible en el plazo de 10 días dado enmendar el proyecto. Y lo era porque de las 18 difusiones en prensa y programas de radio internacionales presentados en el expediente para acreditar la difusión internacional de la fiesta tan sólo dos reunían los requisitos que exige la orden ministerial para otorgar esta distinción. El resto iban de relleno según la valoración de los técnicos de la Secretaría de Estado, que fueron desmontando una por una las supuestas informaciones que se hacían eco de la singularidad de la Semana Santa baenense en el extranjero.

El «error» más común hace referencia a la antigüedad de las publicaciones en prensa escrita. Pese a que el Ayuntamiento de Baena invitó a una comitiva de periodistas extranjeros en 2017 para cubrir la Semana Santa y aportar sus noticias al expediente, la mayoría de informaciones presentadas tenían más de 5 años de antigüedad, por lo que fueron desechadas. De las 13 informaciones en prensa internacional aportadas cinco tenían más de un lustro, y sólo cuatro estaban fechadas en 2017. Para colmo, sólo una de las noticias publicadas hace dos años en medios internacionales sumó al expediente, ya que el resto no cumplía con los requisitos.

Así, la publicación de mayo de 2017 en el medio chino «El Globo», con el título «Lugar de donde salió Cristóbal Colón», fue desestimada porque no estaba acreditada. El medio búlgaro «Jenata Dnes» publicó un artículo titulado «Primavera en Andalucía», que fue apartado del expediente por no ser un artículo específico de la Semana Santa baenense. También fue rechazado el reportaje «Un recorrido por tres Semanas Santas andaluzas que no envidian a la de Sevilla» por no tratar en exclusividad y dar sólo de pasada la fiesta para la que se pedía la declaración internacional.

La parte más negativa del expediente presentado por el equipo de gobierno socialista fue la referente a los programas de radio de difusión internacional. No se aceptó ni uno solo de los cinco presentados. Y llama la atención que entre ellos se presentase el programa «Europa en círculos», emitido por Radio Círculo, ya que se trata de un medio que emite en Madrid.

También llama la atención que si el objetivo de las difusiones internacionales es «la captación de nuevas corrientes turísticas, que constituye el pilar de la orden ITC/1763/2006», según indican desde la Secretaría de Estado de Turismo, se incluyera un programa de la emisora francesa RFI dirigido a la colonia española, de escasa repercusión, y que nada o poco aporta al conocimiento de la fiesta entre la población gala. Por este motivo también fue descartado del expediente.

El exalcalde Jesús Rojano, preguntado por ABC por las irregularidades del expediente y las acusaciones de la alcaldesa, Cristina Piernagorda (PP), de ocultar este archivo y seguir «malgastando» un dinero en un proyecto ya desistido, informó ayer de que estaba «a la espera de un dato» para comparecer hoy públicamente y dar su versión de los hechos.

La declaración, que según los plazos debería entar en vigor el próximo septiembre, se queda «sine die» por el suspenso dado al expediente.