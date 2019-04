CONTENIDO PROMOCIONADO Chromebook de Fundación Santos Mártires: un mundo infinito de conocimientos a golpe de click Por el momento, está en fase de rodaje en los centros de San Rafael del Sr. Obispo y la Milagrosa de Bujalance

La Fundación Santos Mártires, en su búsqueda continua de excelencia y de mantenerse a la vanguardia de la innovación educativa y la atención individualizada de su alumnado, ha elaborado un proyecto que gira en torno a Chromebook. Un dispositivo que posibilita que los documentos, aplicaciones y la configuración de cada alumno se almacenen de forma segura en la nube. Basado en la tecnología de Google for Education será el dispositivo que usarán sus alumnos en los próximos años en las aulas.

Está dirigido a todos los alumnos desde 4º de primaria en adelante. «Nuestra idea es ir haciendo proyectos piloto en diferentes edades dependiendo de las características de cada centro y afianzarlo al año siguiente con la incorporación de los Chromebook propios de cada alumno», explican desde la Fundación.

Se espera que esté incorporado en todos sus centros en los próximos años. De momento, este curso escolar ya está en fase de pilotaje en el Colegio San Rafael del Sr. Obispo y La Milagrosa de Bujalance y para el año que viene esos centros ya comienzan la fase de producción real, cuando cada alumno traiga su propio Chromebook.

El curso que viene habrá al menos otros dos centros en pilotaje y así sucesivamente hasta que el proyecto se extienda por los restantes colegios.

«Nosotros llamamos ‘operativo’ al proyecto cuando la familia adquiere su propio Chromebook para sus hijos y estos los traen a diario a clase. La idea de un año previo de pilotaje es que tanto alumnos como padres y profesores tengan un curso escolar para valorar la experiencia de trabajo con el dispositivo. Por ahora, la respuesta es magnífica por parte de todos», aclaran.

Los primeros de Andalucía

Es un proyecto pionero no solo en Córdoba, sino como mínimo en Andalucía. «No conocemos ninguna entidad que haya elaborado un proyecto de transformación digital basado en un cambio metodológico y de innovación pedagógica mediante incorporación de Chromebooks, ni de otro tipo de dispositivos en sus aulas desde la Primaria hasta el Bachillerato siguiendo un modelo educativo inclusivo e integrador», apuntan. «Nuestro lema es 'Llevamos a todos nuestros alumnos al éxito, ninguno se nos queda atrás'», recalcan. Con esa base nace el proyecto Chromebook que fomenta aspectos tan positivos como el fomento de la competencia digital, la motivación, el fomento de la cultura del trabajo en equipo y la mejora de la salud de sus alumnos (supliendo los libros por un Chromebook que pesa mucho menos).

Con este dispositivo «se potencia la búsqueda de conocimientos y abre a nuestros chicos un mundo de posibilidades que antes no tenían. También se fomenta el uso de tecnología como herramienta educativa, no lúdica, algo a lo que no suelen estar acostumbrados. El proyecto ahonda en la colaboración, en la participación, en el fomento del trabajo en equipo y de ayudar al compañero que lo necesita. Sin duda, es un medio para fomentar en nuestros alumnos los valores de Jesús. Como Iglesia, es un proyecto que se nos adapta a la perfección», subrayan.