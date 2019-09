Política El código ético del PSOE obliga a dimitir al alcalde de Encinas Reales Gabriel González, con un juicio oral abierto en Córdoba, puede ser expulsado del partido si se niega

El código ético del PSOE obliga al alcalde de Encinas Reales, el socialista Gabriel González, a dimitir en los próximos días por su imputación como supuesto autor de delitos de malversación de fondos públicos, fraude continuado y falsedad en documento público.

El reglamento no deja lugar a dudas sobre cuál debe ser la respuesta del alcalde. El código ético es, además, un texto que el PSOE obligó a firmar a sus cargos públicos, aunque este medio no ha podido confirmar si Gabriel González llegó a firmarlo antes o después de las pasadas Elecciones Municipales, cuando accedió a la Alcaldía.

En cualquier caso, el citado código ético indica, en su apartado 5.2, que «cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se abra un juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria». Gabriel González cumple todas las condiciones: el juicio oral se abrió la semana pasada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lucena y se trata de un procedimiento penal en el que se solicitan condenas acumuladas de 13 años de cárcel.

Sólo queda pendiente de saber el momento exacto en que se dé traslado oficial al investigado de la apertura del juicio oral, algo que aún no ha ocurrido, según confirmó a ABC el propio afectado. Gabriel González tuvo conocimiento del hecho a través de este medio, si bien ya lo esperaba. No obstante, se necesita una comunicación oficial, que probablemente se concrete en cuestión de días. Y según el código del PSOE, en ese mismo momento deberá presentar su dimisión como alcalde y renunciar al carné del partido. No hay margen para alegaciones o recursos internos.

Advertencia del PP

González puede hacer caso omiso del código ético, en cuyo caso traspasaría la responsabilidad al partido. Si se diera esa situación, «será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido», aunque el PSOE no establece plazos para adoptar esas medidas.

En el supuesto caso de que el investigado termine siendo declarado inocente de los cargos, el código ético ofrece poco consuelo. La única reparación es «adoptar las medidas necesarias para restablecer el buen nombre y el honor de la persona absuelta».

El PP piensa seguir adelante con la acusación popular, tal como confirmó ayer la coordinadora general del partido en Córdoba, Beatriz Jurado. La también senadora entiende que «lo primero es la presunción de inocencia y el respeto, pero también que cuanto antes la justicia aclare lo que ha pasado para que los habitantes de Encinas Reales no vean ensuciado el nombre de su pueblo».

Jurado también reclama la responsabilidad política manifestada por el PSOE en su código ético. Y lo hace «con conocimiento de causa», en alusión a las causas por corrupción abiertas contra el PP en todo el país. «Cuando la corrupción está dentro nuestras propias filas hay que actuar con contundencia», por lo que reclamó al PSOE que actúe según sus propias normas de conducta. El Partido Socialista no dio respuesta a los requerimientos de este medio para conocer su postura.