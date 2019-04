Urbanismo Comercio Córdoba pide anular la licencia para la nueva gran superficie Azahara Los Patios Los comerciantes consideran que el permiso está caducado tras pasar 10 años sin construirse en la Carretera de Palma

Comercio Córdoba, la principal federación de empresarios de esta rama del sector servicios en la provincia, ha instado a la Gerencia de Urbanismo a que desande sus pasos y anule la licencia de obras concedida para la construcción del centro comercial Los Patios de Azahara, un proyecto empresarial que se encuentra junto al Leroy Merlin del polígono industrial de la Carretera de Palma. Recientemente, la Junta dio por caducado el permiso sobre el que sustentaba toda la operación, que fue autorizada de forma exprés por la Gerencia de Urbanismo.

Todos los proyectos de gran superficie han de asentarse, desde la última gran reforma legal, en parcelas que tengan esa calificación específica. Hace años, bastaba con un permiso que no estaba ligado a la calificación concreta del suelo. Urbanismo optó por conceder la licencia a pesar de que tenía advertencias sobre la mesa de que esa licencia de gran superficie había caducado al pasar diez años sin que el establecimiento abriera sus puertas. La Gerencia optó por ignorar esos advertencias asegurando que los expedientes no caducan hasta que el órgano administrativo que los autorizó no decide tal cosa.

Una vez que la Junta ya ha tomado esa determinación, el recurso de reposición de Comercio Córdoba pretende que la Gerencia de Urbanismo tome nota y anule la licencia de obras mediante la figura de un recurso de reposición. La representación legal de la federación de comerciantes entiende que, dado que es público y notorio que el Gobierno andaluz ya ha tomado una decisión, toca adaptar la legalidad de las cosas a la realidad administrativa.

Comercio Córdoba sostiene en su recurso que, antes de emitir el permiso, Urbanismo tendría que haberse dirigido a la Junta de Andalucía para determinar si la licencia comercial era un título válido o no. En esas condiciones, afirma el recurso, no se tendría que retomar las cosas cuando la empresa propietaria de los suelos ya disponía de todos los elementos para el inicio de las obras, tal y como se anunció por el teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro García, en una comparecencia. Comercio Córdoba asegura que es un deber del otorgante -es decir, Urbanismo- garantizar que todos los permisos están correctos o, como sucedía en este caso, no se había iniciado un expediente de caducidad de la licencia de gran superficie. Para que se pueda llevar a cabo el proyecto, hay que iniciar un nuevo expediente de innovación del Plan General.

La Junta de Andalucía ha explicado que, tras la determinación de dar por caducado el permiso de gran superficie, la empresa responsable de las obras y propietaria del suelo ha decidido presentar alegaciones. Los servicios técnicos de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empresas, que tienen las competencias, cuentan con tres meses para responder esas alegaciones.