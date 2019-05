ELECCIONES El concejal José Luis Vilchez deja su acta en Cs al sentirse «decepcionado» por el partido en Córdoba En el útlimo Pleno municipal ha pedido poner en marcha con sus propios fondos la noria de la Albolafia

El concejal de Ciudadanos -fundador de la formación en Córdoba- José Luis Vilchez, ha usado el turno de ruegos y preguntas en el Pleno municipal donde se han aprobado los Presupuestos para presentar su dimisión de Ciudadanos (Cs) al sentirse «decepcionado» con el mismo. «El sistema de Primarias del Ciudadanos cambió y me hizo sentir mayor de repente», ha llegado a lamentar el edil.

Vilchez ha elegido el Pleno para dar a conocer que ha solicitado la baja de mi partido Cs, momentos antes su compañero el edil David Dorado había abandonado el salón municipal.

El edil de Cs ha comenzado su despedida recordando que con esta edad y su currículum no venía a ser carrera política, pero pudiendo ser cualquier cargo político nacional o regional quiso ser concejal.

Sin embargo, su vocación municipalista sigue intacta, quiso dejar entrever en su alocución. «Seguiré trabajando por Córdoba; me voy decepcionado porque no me reconozco en el partido, pensaba que los valores, busqueda de talento eran lo primero y no utilizar el partido como una oficina de colocación. Han cambiado el regimen de las primarias, en que es una muesta más hedonismo», ha concluido.

Por último, Vilchez ha solicitado a la alcaldesa que ponga en marcha la Noria de la Albolafia, como símbolo de Córdoba que empezaba a rodar. El concejal de Cs llegó a rogar a la señora alcaldesa que permitise su puesta en marcha sin que la Tesoreria tuviera que afrontar el coste.