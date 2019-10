MERCADO LABORAL Los contratos temporales crecen en Córdoba y suponen casi el 97% mientras los fijos se dan un batacazo En lo que va de 2019, las vinculaciones de obra o servicio y las eventuales se elevan un 3,6% y las indefinidas bajan un 15%

Los eternos problemas de estabilidad en el empleo del mercado laboral de Córdoba sufren un agravado episodio en este 2019, lleno de incertidumbres y en el que la economía empieza a dar síntomas de ralentización. Así, en los nueve primeros meses del presente ejercicio, según las cifras del Servicio Público de Empleo Estatal ( SEPE), en la provincia, las vinculaciones temporales ganan terreno, mientras que las fijas van camino de romper un ciclo de seis ejercicios de crecimiento.

En cuanto a las segundas, hasta septiembre, se rubricaron 13.086. Son 2.410 menos que en idéntico periodo de 2018, lo que supone un desplome del 15,5%. Se venía de un sexenio de subidas. Y en 2018 el estirón fue espectacular (40%).

Su peso sobre el total de las relaciones laborales formalizadas en los tres primeros trimestres es del 3,2%. En España, en ese mismo periodo ese guarismo es del 9,6%.

En esta ratio influye mucho que Córdoba es un territorio en cuya economía sigue teniendo gran peso la agricultura, cuyas campaña agrícolas requieren de muchísimos empleos de escasa duración. En cuanto a las contrataciones temporales, son las que ejercen en este año de motor. Hasta septiembre, se firmaron 392.546 (96,7% del total). Esa cantidad implica un crecimiento interanual del 3,6% al haberse ganado 13.541 en el período analizado.

Para comprobar, cuáles son las claves de este crecimiento -todos los datos en la tabla que acompaña la información-, hay que poner en la mesa los tres grandes capítulos existentes en este tipo de vinculaciones: las de obras o servicio (194.943 hasta septiembre); las eventuales (183.216) y las de interinidad (11.877). Entre las tres, absorben el 99,4% de los contratos temporales rubricados en lo que va de este ejercicio.

Entre ellos, hay un dominador absoluto: son las relaciones laborales de duración indeterminada, correspondientes a las vinculaciones de obra o servicio (sobre todo a éstas, que duran el tiempo necesario para la ejecución de dicha obra o servicio) y a las de interinidad. El gran problema de trabajar con esta clase de contrato es que, tal y como indica la denominación del SEPE, no se precisa por cuánto tiempo se prolongan. Eso sí, no son ningún seguro de vida laboral. Se trata de vinculaciones cortas de días o semanas. La mayoría de ellos no superan las 60 jornadas de vida. Pero no hay datos oficiales al respecto. Por ejemplo, en uno de sus estudios, CC.OO. Andalucía tildaba este tipo de relaciones laborales como «el máximo exponente de la precariedad laboral». Otros análisis sindicales hablan de que lo normal es que duren de un mes para abajo.

Entre enero y septiembre de 2019, son 176.537 los contratos de duración indeterminada registrados en estos tres grandes capítulos. Esa cifra supera cómodamente a la alcanzada en idéntico periodo de 2018: 162.897. Son 13.640 más, lo que supone un aumento del 8,4%.

Los temporales de más de seis meses se disparan

Pero no fueron estas vinculaciones las que tuvieron el mayor crecimiento. Fueron las formalizadas con una duración de más de medio año. Son muy modestas cuantitativamente (3.514), pero se anotaron un incremento del 29%. Probablemente aquí, haya relaciones laborales de empresas que no se atrevan a realizar contratos fijos ante los nubarrones de la economía (ralentización nacional, Brexit o la guerra arancelaria de Estados Unidos) y la incertidumbre política nacional.

Experimentaron igualmente crecimiento las vinculaciones con una duración de entre más de tres meses y medio año y las de más de 30 días y hasta 90. En el primer caso, el aumento interanual fue del 9%, y se contabilizaron 10.660. En cuanto al segundo, el aumento fue del 0,4% y se registraron 19.659.

El campo más numeroso de las contrataciones temporales, el de las que tienen una duración de un mes o menos, fue el único que no logró subida y se mantuvo prácticamente estable. Entre enero y septiembre, se contabilizaron 179.666 vinculaciones de esta clase. Esa cifra implica un retroceso del 0,6% respecto a la cifra alcanzada en 2018.