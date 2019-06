REACCIONES Córdoba CF | La durísima contestación de Luis Oliver a Javier Tebas El presidente de LaLiga acusó al navarro de haber «penalizado» al club por su salario del pasado curso

Javier Gómez @jgomezpostigo Córdoba Actualizado: 18/06/2019 08:19h

Definitivamente Luis Oliver, el exdirector deportivo del Córdoba CF y principal responsable del Extremadura, se ha cansado de que el presidente de la entidad blanquiverde, Jesús León, y hasta ayer mismo incluso el presidente de LaLiga, Javier Tebas, le acusen de que los males económicos y deportivos del conjunto blanquiverde esta temporada sean responsabilidad del navarro. Oliver contestó este lunes con mucha dureza a unas palabras de Tebas en Onda Cero.

Luis Oliver contestó, en declaraciones ayer a ABC Córdobavía telefónica, con dureza al presidente de LaLiga. El navarro aseguró que «Javier (Tebas) está confundido». A su juicio, no solo no se considera responsable de la situación del Córdoba CF sino que estima que el club ha ganado dinero con su gestión. «Solo he cobrado 300.000 euros» por ser «director general deportivo», por lo que «llevaba el área deportiva y también otras». Además, aclaró que «de esos 50.000 euros al mes que facturé durante seis meses al Córdoba, también pagué las nóminas, IRPF y seguridad social de siete personas más. Por ejemplo, de López Ramos». De hecho, admitió que «yo solo he ganado 100.000 euros» en el club.

Oliver puso en duda su alto coste y puso en valor lo que, según él, generó a la entidad. «Mi coste en el Córdoba CF fueron los 300.000 euros que facturé y un seguro de 180.000 euros que contraté en el club para pagar mi prima de permanencia en caso de salvación». Por eso, concluyó que «mientras mi coste fue de 480.000 euros, el club ingresó un millón por la permanencia que no he cobrado». Por tanto, «la diferencia es que el Córdoba ganó dinero con mi gestión».

Además, censuró a Tebas que «¡cómo puede acusar al asesinado de asesino! Soy una víctima». Reforzó esa idea. «Sí, soy caro, pero porque soy bueno». Hizo una comparación para, según él, demostrarlo: «¿Quién es más caro? ¿Yo por facturar 50.000 euros en seis meses y pagar a siete personas de ahí o el coste de García Amado, Berges y Navarro (director de cantera y entrenador) de casi 600.000 euros que han bajado al equipo a Segunda B? ¿No pagarían ahora el Córdoba o la Cultural ese millón de prima por la salvación?».

Oliver añadió que «si el problema era yo, como dicen, ¿por qué no bajó el Córdoba CF el año pasado cuando llegó a estar a -13 puntos? ¿Y por qué no ha bajado el Extremadura éste?». Incidió en que «no soy el culpable de que el Córdoba descienda con 18 millones de ingresos y el año que viene tenga solo 4; los culpables son otros, no yo».