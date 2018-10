FÚTBOL SALA El Córdoba CF Futsal pierde frente al Software DELSOL Mengíbar tras un emocionante final (4-5) Los de «Maca» fueron capaces de igualar tres goles en contra, pero cayeron en el último minuto

J. M. Serrano

@abccordoba Córdoba Actualizado: 27/10/2018 20:42h

El Córdoba CF Futsal perdió por 4-5 frente al Software DELSOL Mengíbar en un apasionante encuentro que no se decidió hasta los últimos minutos. Los cordobesistas, que igualaron el choque después de ir tres abajo, finalmente cayeron derrotas y encadenan tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria.

Miguel Ángel Martínez «Maca», míster blanquiverde, no pudo contar con Catiti por lesión y varios efectivos llegaron mermados a la cita después del brillante paso a los octavos de final de la Copa del Rey. El objetivo de la escuadra local no era otro que retornar a la senda de la victoria en Liga tras empatar contra el Barça Lassa B y perder en Gran Canaria. Javi Garrido, técnico de los jienenses, se presentó en el Pabellón de Vista Alegre dirigiendo a un equipo en play off de ascenso y clara línea ascendente.

La igualdad fue la nota predominante a lo largo de los primeros minutos de la contienda. Cristóbal, para los locales, y Colacha, en los visitantes, firmaron las acciones más peligrosas durante un arranque intenso y trabado. Los cancerberos del envite poco a poco se erigieron en los más destacados de cada escuadra. De hecho, Rafa, el arquero rojillo, resultó vital al iniciar la acción del 0-1 materializado por Manu Orellana cumplido el 8.

Esa diana espoleó a unos jienenses que ampliaron la renta en el ecuador del primer acto. Tortu, aprovechando un desajuste atrás de los blanquiverdes, encontró desde lejos la portería vacía para sellar el segundo. La tranquilidad del tanteador a favor permitió al Mengíbar hacerse con el control del encuentro. No obstante, los cordobesistas no bajaron los brazos y Cristóbal marró una clara opción a cinco del descanso.

Los de Garrido, con la presión de las faltas cometidas, jugaron de cinco para conservar la posesión mientras el equipo de «Maca» no fue capaz de perforar las mallas pese a contar con ocasiones de Lolo Jarque y del voluntarioso Cristóbal.

El panorama no varió con respecto a lo visto minutos atrás. El Córdoba CF Futsal apretó para recortar distancias y Jesús Rodríguez estuvo a punto de conseguirlo tras un chut que Rafa despejó bien situado. Los mengibareños, mientras tanto, esperaron replegados para sacar partido de alguna acometida ofensiva. Y de esa manera llegó el tercero en el 25. La conexión entre Ureña y Emilio posibilitó que este último situara el electrónico en un rotundo 0-3.

La mala fortuna también estuvo presente para los anfitriones en una jugada donde Koseky no supo resolver desde la línea de gol. No obstante, César y Pakito permitieron a los blanquiverdes meterse de lleno en el duelo. El joven egabrense batió a Rafa con un potente chut lejano mientras que el cierre solo tuvo que empujar el balón a la red. Y prácticamente a renglón seguido, Jesús Rodríguez igualó el derbi andaluz desatando la locura en Vista Alegre.

Manu Orellana devolvió la victoria momentánea al Mengíbar justo cuando mejor estaban los de «Maca». El Córdoba terminó el compromiso liguero con portero-jugador, lo que propició que Koseky igualara de nuevo. Sin embargo, Emilio selló el triunfo jienense en el último suspiro.

FICHA TÉCNICA:

CÓRDOBA CF FUTSAL: Cristian, Pakito, Manu Leal, Cristóbal y Jesús Rodríguez. También jugaron Cordero, Lolo Jarque, David Leal, Koseky, Keko y César.

SOFTWARE DELSOL MENGÍBAR: Rafa, Dani Aranda, Colacha, Ureña y José López. También jugaron Tony, Fran Peña, Tortu, Manu Orellana, Cobo y Emilio.

GOLES: 0-1, Manu Orellana (Minuto 8). 0-2, Tortu (Minuto 10). 0-3, Emilio (Minuto 25). 1-3, César (Minuto 28). 2-3, Pakito (Minuto 31). 3-3, Jesús Rodríguez (Minuto 32). 3-4, Manu Orellana (Minuto 36). 4-4, Koseky (Minuto 39). 4-5, Emilio (Minuto 39).

ÁRBITROS: Reig Miralles y Sanclemente Elvira (comité valenciano) amonestaron con cartulina amarilla a los locales Koseky y a los visitantes Dani Aranda.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la séptima jornada de Segunda División disputado en Vista Alegre ante 1200 espectadores.