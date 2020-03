TURISMO Córdoba lidera el turismo en ciudades Patrimionio de la Humanidad, pero crece menos que la media En 2019, sus subidas fueron menores que las del conjunto en viajeros (1,1% frente a 2,9%) y pernoctaciones (3,6% por 4,3%)

Córdoba corroboró en 2019 su liderazgo cuantitativo en visitantes y pernoctaciones en el selecto club de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Lo hizo, eso sí, con el lunar de que su crecimiento en estos dos parámetros tan importantes de la actividad turística se situó por debajo de la media de este grupo de urbes, que pelean por el viajero cultural.

ABC realiza este análisis con las ocho Ciudades Patrimonio de la Humanidad de las que el Instituto Nacional de Estadística (INE) da cifras, además de Córdoba: Ávila, Mérida, Cáceres, Santiago de Compostela, Cuenca, Salamanca, Segovia y Toledo. No se incluyen los otros seis municipios que tienen en España esta catalogación de la Unesco: Alcalá de Henares, Úbeda y Baeza (de las que el INE no ofrece guarismos o los da incompletos) más Ibiza, La Laguna y Tarragona, que no se valoran al mezclar el turismo cultural con el de sol y playa. Y se tienen en cuenta sólo los viajeros alojados en hoteles, hostales o pensiones. El «boom» de las viviendas turísticas, siempre tan difícil de medir, no se refleja en esta información.

Se trata del noveno ejercicio consecutivo en el que Córdoba ostenta el primer puesto en visitantes y pernoctaciones. A favor de su dominio tiene su tamaño: su población es muchísimo mayor que la del resto de Ciudades Patrimonio. Pero eso por sí solo no le basta para encabezar esta clasificación. En 2010 por primera vez, y única, desde que se ofrecen estos datos (1999) perdió la primera plaza en viajeros recibidos. Y en la tabla de pernoctaciones le han arrebatado el primer puesto en los bienios 1999-2000; 2004-2005 y 2009-2010. Quien la ha destronado ha sido siempre Santiago.

En esos tres periodos, la capital de Galicia tuvo a su favor la celebración del Xacobeo (1999, 2004 y 2010). El próximo Año Santo Compostelano será en 2021.

Bajando al detalle de los datos, se aprecia que Córdoba volvió a ostentar con comodidad el primer puesto en el número de viajeros alojados en sus hoteles o pensiones. Contabilizó 967.702 en 2019 y la segunda posición, ya a una notable distancia, fue para Santiago de Compostela, con 793.051.

Cuando se pone la lupa sobre el crecimiento de visitantes que tuvieron las urbes Patrimonio de la Humanidad, nuestra ciudad pierde brillo. Córdoba logró elevar en 2019 sus visitantes hoteleros un 1,1%.

Con ese porcentaje, el crecimiento de Córdoba en el número de viajeros del año pasado se quedó lejos del registrado en el conjunto de las nueve ciudades Patrimonio de la Humanidad analizadas. Juntas sumaron 4,43 millones de visitantes albergados en hoteles, lo que supuso un aumento interanual del 2,9%. Son casi dos puntos más de crecimiento que el logrado aquí. Y sólo dos municipios de este selecto club sufrieron retroceso.

Y en el colectivo de las urbes que lograron aumento, Córdoba fue la que tuvo el menor. El primer puesto fue para Santiago de Compostela, que elevó sus visitantes un 7,2% tras venir de un 2018 en el que había registrado bajada.

Al abordar el capítulo de las pernoctaciones, el análisis es muy similar. Córdoba es la primera cuantitativamente con una ventaja holgada. Sumó 1,63 millones de noches de alojamiento en hoteles y pensiones. Y la segunda plaza fue para Santiago de Compostela, con 1,47. Pero, igual que sucedía con los viajeros, al comprobar la evolución interanual nuestra capital pierde muchas posiciones.

Fuera del podio en estancia media

Estas nueve urbes sumaron 7,41 millones de noches de alojamiento, un 4,3% más. Son siete décimas más que el aumento registrado aquí. Y sólo hubo una urbe Patrimonio de la Humanidad que el año pasado viera bajar sus noches de alojamiento hoteleras.

En la clasificación de las ocho que lograron subida, Córdoba fue la séptima. La primera posición, como ya sucedió en el crecimiento de visitantes, fue para Santiago de Compostela, que, en el año en que batió su récord de pernoctaciones, consiguió subirlas un 7,9%.

En el análisis de la estancia media, problema crónico de la capital en materia turística, es donde Córdoba pierde su liderazgo cuantitativo -es algo ya habitual-. Y su ratio no le da ni para ocupar plaza en el podio. En 2019, registró 1,68 noches de alojamiento por visitante, lo que le dio para la cuarta posición, igualada con Cáceres.

Los tres puestos de cabeza los ocuparon Santiago de Compostela (1,85); Cuenca (1,77) y Segovia (1,74). Eso sí, Córdoba estuvo en la media de las Ciudades Patrimonio en estancia media.