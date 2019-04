Córdoba CF: del paraíso al infierno

Seguir Baltasar López Córdoba Actualizado: 10/04/2019 08:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Espero no perder nunca la habilidad para juntar palabras que me permite ganarme la vida, porque como director deportivo futbolístico iba a pasar más hambre que Carpanta (los lectores millennials despistados que acudan a Google, que ahí está todo). Tras la épica salvación del Córdoba CF la pasada temporada, escribí elogiosamente de Jesús León, que había llegado a la presidencia en enero de 2018, y mostré mi esperanza en que había mimbres para forjar un serio proyecto de futuro que aspirara a dar un salto en condiciones a la Primera -no aquel sube y baja de la campaña 2014/2015-. Tres trimestres después, el conjunto blanquiverdemira a los ojos al infierno