El dedo en el ojo Córdoba perruna La ciudad regula el bienestar de los animales con una ordenanza obsoleta

Aunque los que han investigado sobre su figura nos trazan un perfil violento, maltratador y hasta racista del personaje, a Mahatma Gandhi no se le puede dejar de agradecer que propusiera el pacifismo como fórmula para resolver los conflictos. Aunque tampoco hemos de desdeñar que, sin embargo, las políticas de apaciguamiento obtienen muchas veces los frutos más indeseados. Lamento romperle el mito a algunos pero es lo que tiene ser políticamente incorrecto. Pero, en fin, no es a eso a lo que voy hoy.

Al líder hinduista se le atribuye la frase que reza: «La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales». Aserto con el que no puedo estar más de acuerdo, venga éste de quien venga.

No hay que caer en los extremismos del animalismo para defender la idea de que este mundo está habitado por muchas especies y que todas ellas merecen el cuidado y el respeto debido. Y cuanta más proximidad tengan los animales al hombre más fácil debería resultar amarlos, cuidarlos y respetarlos. Me estoy refiriendo ahora a los perros, esos seres entrañables que no hacen más que endulzarnos la vida y hacernos más humanos. Y por eso una sociedad es tanto más avanzada y de una mayor solidez moral cuanto más compasiva se muestra con estos seres y hace lo posible por procurarles una vida feliz. Cuidar a los niños, velar por los ancianos o luchar contra el hambre infantil no es incompatible con luchar por la dignidad y la felicidad de un animal, créanme. Haría falta, en cualquier caso, todo un voluminoso tratado para hablar de la grandeza de los perros y cómo también nos hacen a nosotros más grandes.

El caso es que para medir cómo de sensibles somos en Córdoba hacia estas cuestiones relacionadas con el trato que dispensamos a los perros, se vino hasta nuestra ciudad Pablo Muñoz con su mascota «Pipper». Este joven periodista donostiarra está realizando un mapa turístico de España para determinar cuál es la oferta que permita viajar y consumir en bares, hoteles y restaurantes con tu perro.

Según la experiencia tenida en Córdoba por este periodista, nuestra ciudad está en la media de España. Es decir, en cuanto a alojamientos hay una variedad de ellos que permiten la estancia de animales de compañía. Pero si de establecimientos de hostelería se trata, solo hay tres bares en la ciudad que admiten la entrada de nuestras mascotas. Lejos estamos, por tanto, de esas ciudades europeas donde ver a un perro en un restaurante, en un café, en el metro o en un bar es cosa cotidiana. Parece que vamos avanzando poco a poco aunque, como siempre ocurre, los trenes llegan a nuestra ciudad con un marcado retraso. Desde Sadeco informan que en materia animal llevamos rigiéndonos con una obsoleta y restrictiva normativa desde 1993, aunque desde 2010 se está intentando (sin éxito) actualizar la misma. Si para modernizar una normativa animal se tardan nueve años y no se consigue el propósito, den por imposible poder disponer algún día de aeropuerto en la ciudad.

Sería muy necesario disponer de una normativa que nos permitiera acceder a lugares públicos con nuestros animales debidamente controlados, porque ello combatiría el abandono de mascotas y concienciaría a nuestra sociedad sobre la importancia del respeto a la naturaleza y a los animales. Ello nos pondría, además, a la altura de los países europeos que hace tiempo conviven en armonía con esta realidad. Nuestra sociedad mejoraría con ello y nuestros hijos no verían motivo para seguir pensando que los perros pueden ser maltratados.