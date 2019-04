ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA Córdoba supera el «efecto Semana Santa» y cierra el primer trimestre con una subida de los turistas del 6% El pasado año este ciclo festivo cayó de forma prácticamente íntegra en marzo

La ciudad de Córdoba saldó el primer trimestre de 2019 con un destacado crecimiento de los turistas que se alojaron en sus hoteles (5,8%) y de las noches de alojamiento (6,6%). Así se desprende la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) de marzo que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta buena tendencia tiene dos elementos que la hacen aún más importante: el primer trimestre logra incremento pese a que este año no contó con el plus de la Semana Santa y, sin embargo, en 2018 ese ciclo festivo cayó de forma prácticamente íntegra en marzo. Además, el sector da síntomas de no prolongar un 2018 en el que se rompió la tendencia de crecimiento de viajeros hoteleros y de sus pernoctaciones que parecía infinita.

Así, en el primer trimestre, se alojaron en los hoteles, hostales y pensiones de la capital 214.315 turistas. Esa cifra supone un incremento interanual del 5,8% al contabilizarse 11.751 viajeros más.

El dato puntual de marzo colaboró a esa linea alcista. El pasado mes, hicieron noche en los hoteles de la ciudad 87.205 personas, un 9,5% más que en el mismo periodo de 2018. Hay que insistir en la importancia de este crecimiento, ya que el dato de marzo de 2019 no se benefició de la Semana Santa, mientras que el de 2018 tuvó el extra de abarcar casi todo ese ciclo festivo.

En el primer trimestre, engordaron tanto los visitantes nacionales -131.721 y subida del 4,9%- como los internacionales -82.594 e incremento del 7,2%-.

En el periodo que va de enero a marzo, las pernoctaciones hoteleras también tuvieron un gran comportamiento. Se contabilizaron 356.012. Son 21.943 más que en el arranque de 2018, con lo que se dio un aumento del 6,6%.

Igual que en los viajeros, el pasado mes contribuyó de forma importante. Los hoteles, hostales y pensiones de la capital sumaron 143.696 noches de alojamiento. Esa cifra supera en un 6,3% a la registrada en el mismo mes de 2018.

De vuelta al trimestre, el crecimiento se debió a los visitantes nacionales e internacionales. Aunque la subida de los extranjeros fue mucho más fuerte: 16,6%, tras contabilizarse 135.759 pernoctaciones. Las noches de alojamiento hoteleras de los españoles crecieron de forma mucho más modesta, un 1,2% para alccanzar las 220.253.