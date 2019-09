EDUCACIÓN Córdoba tiene una de las tasas de promoción en Secundaria más altas de toda Andalucía La proporción de alumnos que no supera la ESO se sitúa en el 14,4%, dos puntos por debajo de la media regional

Irene Contreras @irenebebop CÓRDOBA Actualizado: 16/09/2019 23:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La provincia de Córdoba cuenta con una de las tasas de promoción más altas de toda Andalucía para la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). La proporción del alumnado que logra superar los diferentes cursos académicos se sitúa hasta dos puntos por encima de la media regional, según se extrae de los últimos datos publicados al respecto por la Junta de Andalucía y que corresponden al curso 2016/2017. Córdoba es, junto a Granada y Jaén, la provincia con mejores resultados en esta materia.

En el mencionado año académico, el 85,56 por ciento de los estudiantes de 4º de la ESO promocionaron en Córdoba mientras que la tasa media regional se situó en el 83,38 por ciento. También la proporción fue un punto superior en 3º de la ESO y en el segundo curso. El 88,8 por ciento de los adolescentes que cursaron el primer curso de Secundaria lo superaron, un dato que sitúa la provincia dos puntos por encima del conjunto de Andalucía.

Del análisis de esta estadística se extrae que el número de alumnos matriculados cae un 20 por ciento entre el primer y el cuarto curso de la ESO. En 2016 había 9.219 estudiantes de 1º de ESO y 7.417 en el último curso de la enseñanza obligatoria. A Bachillerato llegaron ese año 5.919, de los cuales el 18,5 por ciento (1.098) no logró superar el curso. El mismo porcentaje se registró en el segundo curso de Bachillerato, que tuvo 4.952 alumnos en la provincia. En este nivel de enseñanza Córdoba vuelve a estar bien posicionada para el conjunto de la región. La media de alumnos que no promocionan se sitúa en el 19,6 por ciento en toda Andalucía.

Género y tipos de centro educativo

El estudio pormenorizado de los datos publicados por la Junta de Andalucía revela lo que se puede considerar un patrón de género. En todos los cursos la mayoría de los alumnos que no promocionan son niños. La proporción es del 64,4 por ciento en 1º de ESO, del 62,6 por ciento en segundo y del 59 por ciento en tercero y cuarto. La diferencia sigue estrechándose en Bachillerato. Las chicas que no lograron aprobar el primer curso no obligatorio representaron el 41,4 por ciento del total. En segundo el porcentaje sube al 46,8 por ciento.

En cuanto a la tipología del centro educativo, las tasas de «fracaso» son más altas en los institutos públicos que en los privados y concertados. El 16,6 por ciento de los alumnos de cuarto curso de centros públicos no logra promocionar. La proporción baja hasta el 9,4 por ciento en centros concertados y se desploma al 1,8 en los privados. Al saltar a Bachillerato, la cosa cambia. La tasa de suspensos es similar en centros públicos y concertados, situándose en torno al 20 por ciento en segundo curso. En los privados, la proporción de estudiantes que no promocionan es del 4,2 por ciento.

Las series históricas revelan además que los datos del mencionado año académico no son aislados, sino parte de una tendencia que se mantiene desde hace una década. El porcentaje de alumnos que no superaron el curso en 2008/2009 también fue también notoriamente inferior al del conjunto de Andalucía: solo el 15,4 por ciento de los alumnos de cuarto de la ESO no superaron el curso frente al 19,3 por ciento del conjunto de la región.