Cordobitas en Madrid

Javier Tafur

Seguir CÓRDOBA Actualizado: 11/11/2018 09:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Españoles por el mundo, andaluces por el mundo y ahora cordobeses por el mundo. Escasa originalidad. No parece que dé para mucho la inventiva de nuestra Universidad y de su Consejo Social. Al escribir esta frase me han entrado ganas de aprovechar la opción que me ofrece el ordenador, pulsar el intro y añadirle el sufijo «ista», pero he sido capaz de resistir la fácil tentación. No obstante, los promotores no quieren esconderse y llaman a su invento Foro Único. Puestos a ser claros podrían haberlo llamado partido único. Son los tics totalitarios del régimen y de la voz provinciana del mismo. No hubieran encontrado otro día mejor para el agravio a