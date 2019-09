Agricultura La cosecha del algodón da el relevo a la vendimia con precios hasta un 15% inferiores en Córdoba La superficie se ha reducido ligeramente debido a la rotación de cultivos

David Jurado @abccordoba Córdoba Actualizado: 01/09/2019 23:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con la campaña de la vid en su recta final, el cultivo de algodón aguarda para tomar el relevo. Las previsiones son que la cosecha arranque justo cuando se dé por acabada la recolección de los viñedos del marco Montilla-Moriles, es decir, a mitad de mes. Al igual que ocurre con la vendimia cordobesa, que ostenta el título de ser la más temprana de Europa, con el algodón ocurre lo mismo, con la peculiaridad de concentrar, a efectos prácticos, la totalidad de la producción nacional en Andalucía, con el 99,8 por ciento de la producción española en 2018. Este año, la superficie cultivada en la provincia cae ligeramente en 135 hectáreas, con un total de 4.576 hectareas repartidas por la vega del Guadalquivir.

El técnico de Asaja Córdoba Antonio Monclova quitó hierro a la caída del terreno cultivado afirmando que el algodón «es hoy por hoy rentable y se mantiene estable, la caída se debe únicamente a que se trata de un cultivo que tiene que ir rotando, por lo que todos los años varía la superficie, siendo esta campaña ligeramente inferior a la de 2018, que contó con 4.711 hectáreas».

Esta rentabilidad se pone en entredicho esta campaña según las primeras informaciones sobre precios que están recibiendo los productores de algodón, un cultivo que cotiza en bolsa. De cumplirse los pronósticos, el arranque de la recolección se hará con unos precios en torno a un 10 o 15 por ciento más bajo que en la campaña pasada. El sector, en función de los precios actuales, estima que el primer algodón que llegue a las empresas desmotadoras se pagará a 0,39 euros el kilo. O lo que es lo mismo 14 céntimos menos respecto a lo que se pagaba el año pasado. La incertidumbre marca pues un cultivo que en los últimos año ha sido un valor seguro para los agricultores por su rentabilidad.

El técnico de Asaja recuerda que «hace ocho años este cultivo estaba totalmente olvidado, pero desde entonces es medio rentable para el agricultor y desde entonces se ha mantenido, no ha sufrido el declive de otros cultivos como los cereales, en el caso del maíz o el trigo».

Falta de lluvia

La tendencia a la baja del valor del algodón en el inicio de campaña pone el punto negativo a una campaña que hasta ahora ha ido sorteando todos los obstáculos y se presentaba con muy buenas expectativas. Monclova explicó que la siembra del cultivo no estuvo exenta de problemas, con bastantes problemas por la falta de lluvia en primavera, lo que obligó a resembrar parte de las explotaciones algodoneras. Tras la replantación siguió presente la falta de agua, por lo que se hubo de tirar de riegos para asegurar el agarre de la semilla. En mayo, declara Monclova, el cultivo se daba por salvado y «empezaba a crecer bastante bien». Aún así, explicó que en las zonas de secano donde no se ha podido regar las plantas no han alcanzado la altura necesaria para poder ser recolectadas por las desmotadoras, por lo que se quedará sin recoger este año.

Aún así, el técnico de Asaja informó de que la floración en las hectáreas de regadío «ha sido bastante buena», por lo que desde el sector se espera que este año la producción y el rendimiento sea mayor a la del año pasado. Según los datos facilitados por la patronal agraria presidida por Ignacio Fernández de Mesa, el rendimiento medio de este cultivo en 2018 fue de 4.000 kilos por hectárea, existiendo algunas explotaciones que superaron esta cifra y se situaron en los 5.000 kilos por hectárea, superior al de la campaña pasada que fue de 3.000 kilos.

Otra de las grandes noticias y buenas credenciales del algodón para cuajar una buena temporada, marcada al final por las malas previsiones de los precios, ha sido la ausencia de plagas. Desde Asaja señalan que las explotaciones de Puente Genil y Santaella «han sido las más afectadas por las plagas», aunque sin graves pérdidas y daños en las plantas. Así, se espera que este campaña se coseche un algodón de muy buena calidad.