Crimen de Iznájar: un matrimonio «normal» y «de buena familia» Los vecinos recibieron la noticia con consternación y sorpresa y señalan que eran gente «adinerada»

Una pareja muy familiar, adinerada, de «buena familia» y dedicada a la agricultura. Es todo lo que tienen que decir los vecinos de Iznájar (Córdoba) del matrimonio que fue hallado muerto el lunes en su casa a las afueras de la localidad, con disparos de escopeta. La investigación trata de dilucidar lo ocurrido pero las primeras pesquisas apuntan a un crimen machista en el que el hombre habría disparado a la mujer para después acabar con su propia vida.

El suceso ha causado verdadera conmoción en la localidad. La vivienda donde fueron encontrados los cadáveres se encuentra a las afueras, en concreto a cuatro kilómetros de Iznájar, en la carretera A-331 que comunica el municipio con Rute, muy cerca del restaurante conocido como El Charcón. Los vecinos de los alrededores invocan a la prudencia para referirse a una noticia que fue recibida con absoluta sorpresa.

Ni siquiera las vecinas de las casas colindantes tuvieron conocimiento del suceso hasta que no supieron de la noticia a través de la televisión. Tampoco los miembros de la familia que habita la vivienda que se alza justo a las espaldas de la casa escucharon ruido alguno. Ni un disparo, ni un grito, comentaba la vecina del matrimonio fallecido, que prefiere esperar al resultado de la investigación antes de hacer valoraciones públicas. Sí avanza que la pareja era «normal» y que nadie se imaginaba que algo así pudiera pasar.

En la casa contigua, un vecino hablaba de la pareja fallecida como «gente de bien» y otra mujer, muy afectada, se preguntaba qué será ahora de sus hijos, que se han quedado solos con 20 y 26 años. En el pueblo no se habla de otra cosa. En el restaurante Casa Juani, a la entrada del pueblo, la conexión en directo de un informativo regional hacía ayer que el salón enmudeciera. «Eran gente muy conocida en Iznájar», dice el camarero, por todo comentario. Sus nombres de pila corresponden a las iniciales J. A. y P, y sus familias procedían de las cercanas localidades del Grajuelo y Lorite, según pudo saber ABC.

Lo constataba poco después, en el corazón del municipio, el dependiente de una tienda que está convencido de que el suceso no puede responder a un móvil machista, que debe de haber otra explicación porque el matrimonio, que llevaba más de 25 años casado, se llevaba muy bien y tenía un importante sentido de la familia. Siempre estaban juntos, cuenta. «Mi teoría es que ha sido un robo. Si no, a ver por qué estaba él dentro y ella fuera», se pregunta, para a continuación quitarle hierro a su propia tesis: «Pero bueno, yo no soy guardia civil».