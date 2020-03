CRIMEN DE POSADAS Crimen de Posadas | El asesino de Conchi recibió la sentencia de divorcio sólo cinco días antes de matarla El homicida había recibido la carta con el acuerdo ratificado del Juzgado con fecha del 26 de febrero

P. García-Baquero Córdoba Actualizado: 03/03/2020 23:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Conchi, con 67 años recién cumplidos, estaba emprendiendo el vuelo. Tenía ilusiones, amigas de la asociación de croché de Posadas y una nueva pareja. Este escenario no lo contemplaba su ya ex marido. La sentencia de divorcio le llegó a su domcilio del barrio de Nuestra Señora de la Salud por correo sólo unos días atrás, con fecha de 26 de febrero de 2020. Era el adiós definitivo a una vida juntos. A partir de ahí, su ex marido, con quien había convivido hasta entonces en la vivienda familiar, urdió un plan para acabar con la vida de la madre de sus dos hijos. Este hombre que había sido guarda de una finca preparó el cuchillo con el que asesestó una infinidad de puñaladas a su ex mujer, y al lado, las balas y la escopeta que utilizaría para intentar acabar con su vida -extremo que no ha logrado de momento, ya que se debate entre la vida y la muerte en la UCI del Hospital Univeritario Reina Sofía-. No era la primera vez que Conchi recogía cosas de la casa común, pero sí la última. Fue «una emboscada», en palabras de la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela.

Su ex marido la llamó para que recogiera el resto de enseres que había quedado en el domicilio común. La estaba esperando a mediodía del lunes. La acechaba como en un puesto de caza. Ella, conocedora de que «tenía comportamientos raros», según han explicado fuentes cercanas a Conchi, había pedido a sus amigas que le ayudaran esa mañana a recoger el resto de pertenencias que quedaban en la vivienda. Él sólo dejó entrar a la ya su ex mujer. Las amigas esperaban en la puerta. Y esa fue su perdición. Nunca más salió con vida.

La comunicación de la sentencia de divorcio fechada el pasado 26 de febrero pese a ser de mutuo acuerdo se convirtió en el detonante para el asesino de Cochi. Nunca antes se había mostrado agresivo durante el proceso de divorcio ni había puesto demasiados impedimentos para disolver el vínculo legal, atestiguan estas fuentes a ABC.

Conchi no podía sospechar que ese día, el lunes 2 de febrero, fuera su último día. «Si él hubiera querido matarla la podría haber matado mientras dormía en la habitación de al lado cada noche, pese a que no se dirigían la palabra, durante el último año y medio que llevaban separados. Ella llegaba cada día sobre las 8.30 de la tarde y se metía en su habitación hasta el día siguiente», cuentan personas cercanas a la fallecida. Pero su asesino no lo había hecho hasta ahora, ni intentado. Ella paseaba por Posadas con su nueva pareja, no tenía miedo. No había denuncias previas por maltrato. Y sí, Conchi había solicitado información en el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para asesoramiento en caso de divorcio, pero nada más. Ahora el IAM ofrece apoyo psicológico a su hermana y a sus dos hijos desconsolados.

Esta es la crónica de la primera mujer asesinada por su ex marido en Córdoba este año, Cochi, crochetera de 67 años. «No es una más, era una mujer llena de vida y de ilusiones a la que no le tocaba morir por enfermedad. Aún le quedaban muchos años de vida», ha asegurado la subdelegada del Gobierno. El pasado año, fueron cuatro las mujeres que perdieron la vida en la provincia a manos de sus parejas o ex parejas.