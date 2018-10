EDUCACIÓN Cristian, el niño con autismo de La Carlota, tendrá que ser escolarizado en un nuevo centro El juez rechaza las medidas cautelares solicitadas por la familia del pequeño, que pedía que siguiera en el Nelson Mandela hasta que hubiera sentencia

Cristian, el niño de seis años con autismo de La Carlota al que la Junta de Andalucía denegó la matrícula en el colegio que compartía con su hermano, el Nelson Mandela, tendrá que ser escolarizado, finalmente, en otro centro. El juez ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por la familia del pequeño, que pedía que continuase en el Nelson Mandela hasta que hubiera una sentencia.

«Ha llegado la respuesta a las medidas cautelares y no es la que esperábamos. El juez las ha desestimado. No ve oportuno que Cristian vuelva a su rutina con sus compañeros y hermano», apunta Conchi Sierra. Así, se ha asignado de oficio el Carlos III. «Esperemos que el procedimiento principal se resuelva a nuestro favor y Cristian algún día pueda volver a su colegio. Pero de momento no puede ser», señala su madre.

Sierra asegura que van a hacer todo lo posible para que Cristian vuelva a su colegio. «Seguimos para adelante, con la demanda para luchar por sus derechos. Pero, de momento, lo matricularemos en el Carlos III. Lo último que haría sería saltarme la orden de un juez».

Los padres de Cristian alegan que el pequeño está perfectamente integrado en el colegio Nelson Mandela, al que acude con su hermano mayor. En los informes remitidos al juez han advertido de que, según los profesionales que trabajan con el niño, un traslado de centro, al Carlos III del mismo municipio, tendría un efecto «muy perjudicial» en Cristian.

La Junta defiende su decisión. Se justifica indicando que el centro educativo Nelson Mandela no tiene aula específica TEA, para niños autistas, pero el Carlos III sí. Además, la Delegación de Educación asegura que ha ofrecido una nueva revisión de Cristian, que la familia ha rechazado, y el traslado de su hermano mayor al Carlos III, propuesta a la que también se opone la familia, según señalan desde la Junta.