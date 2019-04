ENTREVISTA Cristina Casanueva, delegada de Fomento y Cultura: «Hemos encontrado contratos caducados desde 2012» Con los proyectos aún sujetos al presupuesto, garantiza la Autovía del Olivar, la Variante de las Angosturas e inversiones en Medina Azahara

Irene Contreras @irenebebop CÓRDOBA Actualizado: 13/04/2019 09:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Llegó hace dos meses a la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba tras curtirse en la política municipal como concejala del PP en Priego. Su experiencia como edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de María Luisa Ceballos la avaló para dirigir las políticas de Ordenación del Territorio y Fomento, dentro de una «superdelegación» que también le otorga las competencias de Cultura y Patrimonio Histórico.

Uno de los primeros trabajos que ha tenido que hacer al llegar ha sido presidir la Comisión de Patrimonio de cara a la instalación de los palcos de Semana Santa. Como en los últimos años, ha sido motivo de debate y de crítica.

Sabía que en años anteriores había sido polémico, y se ha intentado trabajar con la Agrupación de Cofradías e intentar que hubiese un proyecto lo más completo posible que recogiera toda esa experiencia. La protección del patrimonio no está reñida con darle uso, debe hacerse de forma ordenada y prestar atención a los puntos que pudiesen ser críticos. Este modelo garantiza proteger los muros perimetrales. Se han dejado abiertas opciones al montaje, siempre teniendo en cuenta una distancia para no dañar los muros de la Mezquita-Catedral, aunque ya se confirmó el año pasado que no hubo ningún tipo de afección. Siempre se puede mejorar, pero con tiempo. En un mes, poco se puede hacer. No se puede bloquear la Semana Santa, hay que dar soluciones y compatibilizar los espacios.

¿Qué mejoraría de la experiencia?

El Ayuntamiento de Córdoba tiene que implicarse mucho más. En este caso ha sido la Agrupación la que lo ha estado tramitando todo. Contacto con el Ayuntamiento no ha habido ninguno, aunque es el promotor. De cara al año que viene, la comunicación tiene que ser más fluida y, sobre todo, que los contactos comiencen con mucho más tiempo. Cada año va a salir algo nuevo y las modificaciones se tienen que plantear con margen. Sobre todo porque materias como la seguridad, la ocupación de vía pública o la movilidad corresponden al Ayuntamiento, y la comisión solo responde a asuntos de Patrimonio.

¿Se está politizando ese debate?

Nosotros lo hemos intentado evitar. Entendemos que es un acto más de todos los que se autorizan a lo largo del año y que tiene un interés especial, pero a nivel de gestión es un expediente más.

Se suele hablar de la Comisión de Patrimonio en estas fechas como si fuese su único trabajo.

Y sin embargo se reúne cada 15 ó 20 días. Ahora hemos abierto las puertas al Colegio de Arquitectos, con voz pero sin voto, porque creemos importante tenerles allí. Son los que gestionan los proyectos de la ciudadanía e incluso de las instituciones. En las últimas semanas se han tocado muchos procedimientos de rehabilitación, licencias de obra, pero sobre todo intervenciones de ayuntamientos en el patrimonio: castillos, restos arqueológicos...

¿Hay un «boom» de la apuesta por la arqueología en la provincia?

Creo que se ha tomado más conciencia de la importancia que tiene conocer nuestros orígenes y el valor que eso da a las ciudades. Poner en valor un yacimiento supone riqueza cultural, turística, económica.

¿Qué planes hay para Medina Azahara? Está pendiente el plan estratégico que se comprometió tras su declaración como Patrimonio Mundial, pero requiere de una dotación presupuestaria importante.

Se están estudiando sus necesidades y los proyectos que están en marcha, a la vez que se trabaja en desbloquear otros como el del Salón Rico para continuar con las obras.

«El Ayuntamiento se tiene que implicar más en la carrera oficial. Este año no ha habido contactos»

¿Habrá más excavaciones y contrataciones de personal?

Los presupuestos están ahora mismo en borrador, pero desde luego para la Consejería de Cultura el conjunto arqueológico de Medina Azahara es uno de los elementos claves. El título de la Unesco tiene que ir acompañado de una actitud proactiva.

¿Qué otros proyectos hay previstos para la provincia?

Una de las cosas que me ha llamado la atención es que la Delegación de Cultura no tuviera una previsión de proyectos para presentar a subvenciones de cualquier tipo, que es algo que sí hacen los ayuntamientos. Ya hemos comunicado a la Consejería nuestra intención de empezar a redactar proyectos buscando financiación de la propia Junta o para futuras intervenciones acogiéndonos a subvenciones de administraciones superiores. Al castillo de Belalcázar le queda una segunda fase. También están los baños árabes, San Pedro, Medina Azahara y Ategua... Sin proyectos no se puede intervenir en el patrimonio y su redacción supone un tiempo. Hay que tenerlos listos para cuando se presente la oportunidad.

Pasando a Fomento, ¿se va a reanudar la Autovía del Olivar?

Nos hemos encontrado con una falta de inversión en toda la provincia. La única obra que está funcionando es la Variante de Lucena. No se ha invertido en los firmes de las carreteras y estamos esperando a los presupuestos, sin perder de vista las grandes inversiones. Una de ellas es la Autovía del Olivar, que ya anunció la consejera que era una de las inversiones prioritarias para Córdoba. Se está estudiando cómo financiarla y seguramente sea una de las obras en las que se apueste por un modelo público-privado. Otra inversión importante es la Variante de las Angosturas, en Priego, demanda histórica de la Subbética.

«Para hacer la Autovía del Olivar, seguramente vayamos a un modelo público-privado»

¿Y la Ronda Norte?

Ese tipo de proyectos grandes se están estudiando ahora mismo por la Consejería. Las grandes inversiones de las que puedo hablar son las dos que he dicho. Acabamos de llegar y estamos poniendo orden. Hay mucho por hacer. Estamos trabajando con los ayuntamientos para ceder las travesías y facilitar la intervención cuando se requiera. Son tramos que están dentro del núcleo urbano pero todavía pertenecen a la Junta. Vamos a revertir poco a poco esos kilómetros de travesía para dar autonomía a los municipios y que no necesiten constantemente autorizaciones para pequeñas obras.

¿Cómo se va a articular la dotación de servicios en las parcelaciones que se acordó en el Parlamento?

Se está trabajando en ese tema, que era un compromiso del presidente, y en cuanto esté más avanzado los primeros en saberlo serán los interesados.

El alcance de la medida se restringe a parcelaciones que cumplen una serie de requisitos. ¿Es partidaria de ampliar esa «amnistía»? Hay zonas muy delicadas: el entorno de Medina Azahara, los márgenes de los ríos...

Vamos a esperar a ese documento para ver las líneas a seguir. Cada zona tiene sus peculiaridades y no se puede hablar de una forma genérica. Yo estoy recién llegada a Córdoba y la estoy conociendo poco a poco en profundidad. Esto es algo que viene de muy atrás y se tiene que trabajar de forma seria, sin anunciar cosas que luego puedan no llevarse a cabo. Afecta a muchas familias y hay que ser cauto.

¿Se llevó alguna sorpresa al llegar a la Delegación?

Varias. Hay proyectos de 2013 aprobados y sin terminar. También, en Fomento y Rehabilitación edificatoria, una convocatoria de 2017, hay 14 bloques de pisos pendientes de licencia de la Gerencia de Urbanismo, lo que supone que medio millón de euros aún no han podido llegar a los vecinos. Ahora estamos trabajando en un programa de rehabilitación mediante un convenio con 42 ayuntamientos para las solicitudes que saldrán en los próximos meses para arreglo de cubiertas y colocación de ascensores. Dos de los cuatro contratos de conservación de carreteras estaban caducados y con una declaración de emergencia de dos meses y ya se está trabajando en la licitación de los nuevos pliegos. En materia de transportes, nos hemos encontrado que están caducadas desde 2012 las concesiones de las líneas de autobús entre localidades. Vamos a hacer un estudio de las necesidades reales, que han cambiado. La población venía demandando otros trayectos y no sabíamos por qué no se realizaban esos cambios. Ahora ya sí lo sabemos. También el convenio del Molino de los Montoro de Priego llevaba un año parado y estamos trabajando para desbloquearlo.