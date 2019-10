CULTURA CSIF denuncia falta de personal en los museos y monumentos de la Junta en Córdoba Alerta sobre Medina Azahara, con carencia de trabajadores que pone en peligro su funcionamiento

El sindicato CSIF denuncia la grave situación que se vive actualmente en los centros y los museos gestionados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba por la falta de personal existente, lo que merma la calidad del servicio que se presta a las personas que visitan estos espacios, entre los que se encuentran Medina Azahara o el Museo de Bellas Artes.

El sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF Córdoba recuerda que la escasez de trabajadores en estos centros es un escenario que lleva siendo una realidad desde hace años, aunque en los últimos meses la situación se ha agravado con el incremento progresivo de los visitantes, lo que supone una mayor sobrecarga laboral, y, principalmente, con la resolución y la toma de posesión del concurso de méritos del personal funcionario el pasado 1 de octubre.

CSIF señala que esto ha ocasionado que haya centros con departamentos prácticamente sin personal o con un número insuficiente de trabajadores. En el caso de Medina Azahara, la falta de personal administrativo está originando que en las nóminas del personal laboral no se reflejen determinados complementos salariales, lo que está suponiendo que estos trabajadores estén cobrando en torno a un 30% menos de lo que les corresponde.

CSIF también hace referencia a otros problemas de que adolece el yacimiento arqueológico, como es la falta de personal de mantenimiento o la finalización del contrato de limpieza el próximo 30 de noviembre, teniendo en cuenta que este servicio lo está llevando a cabo a día de hoy sólo una persona al encontrarse la otra de baja: «Nos parece bien que la consejera de Cultura anuncie una inversión de 1,3 millones de euros para distintos proyectos, pero la Administración no puede olvidar que estas mejoras no servirán de nada si no se dota del personal suficiente».