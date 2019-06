NUEVO AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA ¿Cuántos pactos de gobierno ha habido en el Ayuntamiento de Córdoba? El que suscriban PP y Ciudadanos será el quinto que se da desde la Transición

Las líneas maestras del pacto entre los vencedores de las últimas elecciones municipales, el PP, y sus socios circunstanciales, Ciudadanos, están trazadas. Ambas formaciones ya tienen el boceto de un programa conjunto para cogobernar durante los próximos cuatro años. Con este será el quinto pacto entre partidos para tomar las riendas del Consistorio cordobés desde la Transición. ¿Cuáles fueron los anteriores?

PCE con PSOE, UCD y PSA (1979)

El primer convenio para un cogobierno llegó con las elecciones de 1979. El candidato del Partido Comunista, Julio Anguita, consiguió imponerse en los comicios, pero se quedó lejos de lograr una mayoría absoluta. ¿Solución? Formar un gobierno de concentración junto al resto de fuerzas políticas (PSOE, UCD y PSA).

La confrontación entre estas cuatro formaciones no tardaron en aparecer. El primer partido en romper el acuerdo fue el PSOE, a raíz de la compra de Aucorsa y la posterior adquisición de una flota de vehículos: ambas operaciones les costaron 500 millones de pesetas a las arcas municipales.

En 1980 tanto el PSOE como la UCD bloquearon varias iniciativas económicas del PCE. El caso Provienco empeoró aún más las relaciones y llevó a la escisión definitiva de socialistas y comunistas. UCD haría lo mismo poco después por un enfrentamiento de Anguita con el obispo.

IU con PSOE (1999)

Los resultados de las elecciones de 1999 propiciaron el segundo pacto de cogobierno en Córdoba: el que suscribieron IU y PSOE para arrebatarle el bastón del mando al PP.

En aquellos comicios, Izquierda Unida consiguió nueve concejales y el PSOE seis; superando los 14 concejales del Partido Popular. Así, la candidata por IU, Rosa Aguilar, y su homólogo por la formación socialista, Rafael Mellado, estrecharon la mano para no soltarse durante los cuatro años de mandato. No obstante, este acuerdo no estuvo exento de tensiones a cuenta de los intentos de Mellado por tratar de capitalizar su gestión al frente del área de Urbanismo.

IU con PSOE (2007)

De nuevo, ambas formaciones pactaron un acuerdo de coalición tras los comicios de 2007. Como ocurrió en 1999, la candidatura encabezada de nuevo por Aguilar quedó en segundo lugar, tras el Partido Popular, con un 35,53% de los votos y 11 concejales (frente a 14 del PP y 4 del PSOE). El 16 de junio fue elegida de nuevo alcaldesa gracias a un acuerdo con los socialistas.

Este cogobierno se vio truncado por la espantada de Rosa Aguilar, que abandonó la Alcaldía y su formación para irse con el PSOE. El entonces presidente del gobierno autonómico, José Antonio Griñán le tenía reservado el puesto de consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.

PSOE e IU (2015)

El penúltimo convenio para compartir el bastón de mando de la ciudad fue el suscrito entre el partido del puño y la rosa, e IU en 2015. La cabeza de lista del PSOE, Isabel Ambrosio, se convirtió así en la primera alcaldesa socialista de la democracia y la primera también en gobernar con el menor número de apoyos (11 ediles frente a los 18 de la oposición), ya que Ganemos, pese a apoyar su investidura, decidió no entrar en el cogobierno.

Las tensiones fundamentales han llegado a cuenta de la gestión del turismo por parte de IU, el colapso en la concesión de licencias y el cambio de nombres de calles por la Ley de la Memoria Histórica.