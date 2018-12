SOCIEDAD Así se despide un Guardia Civil de Córdoba tras 42 años en el Cuerpo El sargento Vera comparte en sus redes sociales un vídeo agradeciendo la labor desempeñada en la Institución Benemérita

CÓRDOBA Actualizado: 23/12/2018 12:55h

El sargento Vera ha colgado el tricornio después de 42 años en el Cuerpo de la Guardia Civil. Este guadia civil de vocación se ha despedido lanzando un mensaje en sus redes sociales en el último día que lucirá el uniforme benemérito.

«En el día de hoy 22 de diciembre de 2018 paso a la situación de retirada, o lo que es lo mismo, mi jubilación después de 42 años en el Cuerpo. La más gratificante ha sido la más gratificante la de Policía Judicial y la de comandante de Puesto en la que he estado 24 años», afirma Vera, nacido en Puente Genil el 22 de diciembre de 1953 y que ingresó en el cuerpo el 15 d febrero de 1977. «No hay nada más gratificante que la sastisfacción del deber cumplido y más aún cuando redunda en el bienestar de los demás», afirma en el vídeo.

«Me he identificado plenamente con los valores que sustentan los valores de la Guardia Civil de cuyo Benemérito cuerpo he sido miembro activo y lo seguiré siendo, y así lo volvería a hacer si volviera a nacer», prosigue el sargento en su despedida. «Independidentemente de los sinsabores de las exigencias de la sociedad que no comparte nuestros valores pero no duda en llamarnos cuando la necesidad así lo manda».

Vera ha trabajado durante 22 años en la Policía Judicial como jefe de equipo y ha desempeñado especialidades en delitos contra el patrimonio y contra las personas. Ha sido comandante de puesto en Aguilar de la Frontera, y en el campo de la lucha contra la violencia de género ha trabajado como jefe del EMUME (equipo de la mujer menor) durante 7 años.