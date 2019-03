LA MIRADA ECONÓMICA DE ABC Las diez ideas clave para entender la prensa que ha dejado la charla del consejero delegado de Vocento Luis Enríquez asegura en Córdoba que «no ve en el futuro inmediato» fusiones de grandes grupos de prensa

El consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, ha protagonizado en la mañana de hoy una nueva cita de «La Mirada Económica» de ABC Córdoba.Estos desayunos empresariales cuentan con el patrocinio de Aceitunas Torrent, Caja Rural del Sur, Endesa, Gondomar Real Estate, Magtel y Universidad de Córdoba.

En su charla, ha reflexionado sobre la independencia en los medios y ha diseccionado el papel de la prensa en nuestro país. Aquí está su intervención en diez ideas claves.

La información contrastada es un valor al alza: Enríquez ha explicado que, tras una década en la que los ciudadanos creyeron que «podían sobrevivir con la información que les daba Google, Facebook o Twitter», la situación ha cambiado. En un mundo marcado por el auge de los populismos, por fenomenos como el Brexit o las «fakenews», los ciudadanos «necesitan, como anticuerpos, volver a la esencia de la información confiable».

Las «fakenews», un beneficio al final: Para el consejero delegado de Vocento, siendo una «mala noticia» su existencia han acabado siendo una «buena noticia» para la prensa, porque han ayudado al lector a «discernir». Y ha resaltado que los gigantes digitales, cuando hacen campaña contra esta noticias falsas, recurren a la prensa escrita, con lo que «las redes sociales nos han hecho la campaña que los editorse no supimos hacer».

Mantener la tensión de la desconfianza: Enríquez ha reivindicado que, una vez iniciado ese proceso de vuelta de los lectores, la obligación de las redacciones es «mantener la tensión de la desconfianza». «Un periódico es un grupo de profesionales obligados a desconfiar y después a molestar al poder público y privado», ha sentenciado. Y ha advertido de que «no hay que dejarse llevar por los clics», en alusión a buscar informaciones que funcionen básicamente en el ámbito digital. Se trata, ha seguido, de «volver a las esencias» de esta profesión: buscar la información que alguien quiere que no se publique, «sea molesta para quien sea».

El poder del periódico: «Díganme otro medio, que no sea la prensa , que les ayude a formar un juicio multisectorial», ha dicho el consejero delegado dirigiéndose a los presentes en el hotel Hospes Bailío que ha acogido esta edición de La Mirada Económica. Ha argumentado que leer un periódico lleva, al menos, de 25 a 30 minutos, pasando el lector por secciones en las que, de lo contrario, «no pondría atención, le presenta la realidad de manera contextualizada con el día anterior e hilada para que ésta sea comprendida e interiorizada». «Queremos trabajar en la construcción de una sociedad con ciudadanos con conciencia crítica».

La pervivencia de los periódicos: El consejero delegado de Vocento, con humor, ha invitado a todos los que han ido augurando la muerte de la prensa a que, por lo menos, «se paguen un café». A juicio de Enríquez no existe un soporte de comunicación que pueda sustituir a un periódico, ya sea en papel o leido en una tableta. «Me moriré y se seguirán editando periódicos», ha sentenciado. Y ha advertido de que la gran perjudicada de la desaparición de la prensa sería la sociedad: «Si renuncia a ella, será por una información banal».

Los muros de pago en la prensa digital nacional: No tardarán mucho en llegar. Eso ha augurado el consejero delegado de Vocento, basándose en lo que ya está ocurriendo en muchos otros países. Además, ha esgrimido la experiencia de Vocento, que ya tiene muro de pago en cinco de sus periódicos regionales. Para Enríquez, implantar los sistemas de pago, pasa con «dar con la tecla» de ofercer contenido que disuadan al lector de buscarlos en otra parte. Y ha puesto el ejemplo de El Correo, periódico de Vocento y gigante de la prensa regional, donde por 4,95 euros se puede ser suscriptor. Ése es un concepto mucho más amplio del tradicional, porque lo que se ofrece al lector es más que información. «También análisis especiales de cultura, cine, economía... Va a poder a la redacción, reunirse con nuestras principales firmas, lo que aporta valor».

Ya no hay que dejarse llevar por los clic. El consejero delegado de Vocento ha explicado que desde 2016 se cuenta con la tecnología para «saber quién está detrás de los clics» en los medios digitales de Vocento, de la manera «menos molesta y mas precisa». Eso permite vender publicidad de forma concreta, dirigida a determinados colectivos, con lo que ya no hay que buscar «un impacto indiscriminado». «Podemos recuperar no hacer información banal; no dejarnos llevar por el volumen de clics», ha explicado. Y ha indicado que otra ventaja es que la prensa ofrece a los anunciantes una marco fiable para sus productos, cosa que no siempre sucede en gigantes tecnológicos como Google.

Desprestigio del periodismo. «Sí, puede haber habido una pérdida de confianza, y nos la hemos merecido», ha dicho rotundo el consejero delegado de Vocento. Y ha alertado sobre la necesidad de desterrar en los medios una pregunta: «¿Esto nos conviene publicarlo?». Frente a eso ha asegurado: «Si está contrastado, nos conviene». A su juicio, el grave riesgo de hacerse esa pregunta es que los medios se instalan en la comodidad, lo que puede arruinarlos.

Las fusiones de grandes grupos de prensa: Enríquez ha señalado que «en el futuro inmediato, es algo que no veo» que vaya a producirse. «Debieran darse, pero no creo que sean en el corto plazo», ha recalcado. Ha indicado que se han visto estos procesos de concentración en la banca o en la televisión. Pero ha argumentado que la prensa tiene singularidades como la vertiente editorial, ligada en los grupos al legado histórico de familias que los forjaron, que dificultan esos proceos de fusión.

El conflicto catalán en los medios: «No entiendo que se haya podido sobredimensionar» en la prensa la información relativa al desafio secesionista catalán. «No creo que haya pasado algo más grave que eso, con una vulneración de la ley flagrante», ha sentenciado.