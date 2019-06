CULTURA La Diputación de Córdoba paga 30.000 euros de transporte de cuadros de una muestra que no se hizo Las obras de la exposición «Una historia propia: mujeres, vanguardia y política» han sido devueltas sin exponer

La Diputación Provincial de Córdoba ya ha liberado el dinero para pagar el transporte de obras de arte para una exposición que jamás se celebró ni se celebrará. Son 30.000 euros que la institución provincialha despilfarrado en una muestra que los cordobeses no han disfrutado, pese a que se anunció a bombo y platillo hace ya más de un año.

La exposición se iba a titular «Una historia propia: mujeres, vanguardia y política». En ella se pensaba mostrar diferentes aportaciones de mujeres al arte del siglo XXI. Para ello, la Fundación Botí, dependiente de la Diputación y organizadora del evento, había solicitado a diferentes instituciones culturales y museos, como la Fundación Ortega y Gasset o el Museo de Arte Contemporáneo de Santander, el préstamo de varias obras. En dicha solicitud, estaba el problema.

La gestión del transporte de los cuadros y materiales no gustó a la diputada de Cultura, Marisa Ruz, que acabó destituyendo en marzo al director gerente de la Fundación Botí, Juan Antonio Bernier -nombrado por ella misma en un cargo de alta dirección con elevados emolumentos-. Para entonces ya estaba claro que la exposición no se iba a celebrar nunca, aunque la Diputación intentó ocultar el desaguisado al no anunciar la cancelación de la exposición. Bernier fue cesado a mediados de marzo de 2019 y la exposición «Una historia propia» debió celebrarse entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, según había anunciado la propia Ruz en enero del año pasado.

Para entonces, buena parte de las obras, si no todas, ya habían sido trasladadas a Córdoba desde diferentes puntos del país a cargo de empresas especializadas.

Al quedarse la Fundación Botí descabezada, alguien tenía que hacerse cargo del pago del transporte de las obras de arte y de la devolución a sus legítimos propietarios. Eso es lo que la institución provincial acaba de aprobar, dando luz verde a una modificación de crédito por la vía de urgencia destinada a la Fundación Botí por valor de 30.000 euros para «asumir los gastos de transporte de obras de transporte de distintas exposiciones a realizar dentro del programa de exposiciones, entre ellas la de la exposición «Una historia propia».