Crónicas de Pegoland El disparate La forma en la que se ha echado a Ganemos en Común de las municipales no tiene nombre

Creo poder afirmar, sin temor a equivocarme, que no he estado de acuerdo con buena parte de las propuestas que el grupo municipal de Ganemos Córdoba ha defendido durante estos cuatro años de mandato municipal. A lo escrito me voy a remitir. Sus iniciativas siempre me parecieron irrealizables; su táctica política, infantil, y algunas de las decisiones adoptadas, erráticas. Las negociaciones para la conformación de la investidura fueron de un «amateur» inconcebible y la ausencia de garra para condicionar la política del gobierno de PSOE e IU, fuera de lugar. Aún así, y aquí lo quiero dejar escrito, no tiene nombre la forma en la que la lista de Ganemos en Común