VILLANUEVA DE CÓRDOBA Dolores Sánchez, alcaldesa: «La Feria del Jamón ha ayuado a crecer a la industria agroalimentaria» La alcaldesa de Villanueva de Córdoba aborda las claves de una cita que arranca hoy como referente nacional del ibérico

Villanueva de Córdoba se convierte desde hoy en referente de la gastronomía gracias a la Feria del Jamón Ibérico de bellota de Los Pedroches. Una cita ineludible e imprescindible para los paladares más exquisitos y que se ha convertido en un escaparate excepcional para un sector fundamental en la economía de la comarca del norte de Córdoba. En días de frenética actividad, la primera edil jarota, Dolores Sánchez, explica lo que significa esta feria para el municipio.

¿Qué implica la Feria para la economía de Villanueva? ¿Qué significa esta cita para la localidad?

La Feria del Jamón es la exposición más importante de la principal fuente de economía del territorio como es nuestra ganadería y nuestros productos agroalimentarios como los jamones y paletas amparadas bajo la Denominación de Origen de Los Pedroches. Es un escaparate para dar a conocer nuestra riqueza natural, nuestro patrimonio cultural y, por supuesto, parte indispensable de nuestra gastronomía.

El volumen de empresas crece año tras año, ¿cree que han visto en la feria una oportunidad única para incrementar su mercado y negocio?

La verdad es que cuando se inició la Feria en Villanueva de Córdoba había un número reducido de empresas de la industria agroalimentaria. A lo largo de estos años, la presencia de este tipo de empresas ha ido creciendo y se han ido sumando a este ámbito. Existían carnicerías tradicionales, algún saladero, pero lo cierto es que el sector ha encontrado un buen punto de desarrollo en esta exposición.

En una zona donde los localismos es complicado dejarlos a un lado, Villanueva de Córdoba ha conseguido además implicar al sector a nivel comarcal.

Lo he dicho en varias ocasiones, la feria es de la Denominación de Origen, de Villanueva de Córdoba, pero esto es algo que se extiende a toda la comarca de Los Pedroches. Si hablamos de plazas hoteleras, por ejemplo, Villanueva no tiene oferta para la demanda que se suscita estos días y los visitantes acuden a las localidades cercanas, de las que también conocen su gastronomía y su patrimonio. Aquí viene la gente y se come su plato de jamón, pero también busca otros espacios en la comarca.

Este año Renfe vuelve a ofrecer descuentos para los visitantes a la feria, lo que viene también a promocionar la estación de AVE de Villanueva. ¿Colabora en este sentido en algo el Ayuntamiento?

Nosotros cada año hablamos con los responsables de Renfe para que este descuento continúe, pero además vamos a reforzar la red de autobuses lanzadera con la estación porque no todos tienen cobertura y vamos a incrementar el servicio del primer tren de mañana y vamos a establecer autobuses para el tren del último intervalo del día para poder facilitar a los viajeros esas conexiones.

Decía que aprovechan la oportunidad para que los visitantes conozcan también parte del patrimonio de Villanueva de Córdoba, ¿tienen aceptación este tipo de iniciativas? ¿Alguna novedad para esta edición?

Pues este año desde el Ayuntamiento hemos querido hacer hincapié en la figura de la mujer, de nuestras madres, de nuestras abuelas, el papel que han desarrollado en el sector agroganadero. Han sido manos que han trabajado de manera silenciosa, sin protagonismo, e incluso creo que hoy en día no lo tiene. Por este motivo, junto al Instituto Andaluz de la Mujer, hemos querido realizar unas jornadas para que esas mujeres que han estado olvidadas tengan espacio. Son muchas las manos silenciosas que han permitido que el aceite llegue a nuestras manos o que el jamón llegue a los restaurantes y poner en valor esto para nosotros era importante y de ahí que estas jornadas ocupen un lugar relevante en la programación.