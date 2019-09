Enseñanza pública Educación autorizó un plan de excelencia al IES Medina Azahara antes de convocar el concurso El instituto recibió el permiso en abril y en julio la Junta permitió a otros centros que compitieran por una sola plaza

El IES Medina Azahara de Córdoba se hizo ayer, de manera provisional, con la concesión de la única plaza para impartir el Bachillerato Internacional en un centro público en toda la provincia. Quedaron fuera de este programa de excelencia los institutos Maimónides y Gran Capitán, ambos en la capital.

Sin embargo, el consejero de Educación, Javier Imbroda, ya había anunciado que el beneficiario sería el IES Medina Azahara, meses antes incluso de convocar el proceso público de selección que permitiera competir por el premio a los demás centros públicos. El 11 de abril, Imbroda visitó el instituto de Gran Vía Parque y fue allí donde dio a conocer la noticia. En un comunicado oficial hecho público ese día, la Junta aseguraba que «el Instituto de Educación Secundaria Medina Azahara, de Córdoba, podrá implantar el Bachillerato Internacional en el curso 2020/21. Imbroda ha informado de que la solicitud de autorización para iniciar los trámites ya está aprobada por la Consejería». A partir de ahí, era el propio centro quien debía gestionar el papeleo con el International Baccalaureate (IB), una fundación privada radicada en Suiza que asegura no tener ánimo de lucro.

La participación en este programa de excelencia no es, ni mucho menos, gratuita. Puesto que el IES Medina Azahara es un centro público, los gastos del programa no pueden cobrarse a las familias (como sí hacen los centros privados adheridos al IB, que son mayoría en España), sino que debe asumirlos la Consejería de Educación. Y aquí está el problema: para sufragar esos costes, la Junta debía convocar un proceso de selección que permitiera a los demás centros competir en igualdad de condiciones por los fondos públicos. Ese paso no lo dio Imbroda antes de anunciar que el elegido era el IES Medina Azahara.

Resolución

La Junta tardó meses en subsanar el error. El 24 de julio la Consejería de Educación publicó la resolución en la que se definía el procedimiento a seguir para elegir a un instituto en cada provincia andaluza como candidato al Bachillerato Internacional. El texto es claro en ese sentido y asegura que sólo se dará autorización para un instituto en cada provincia. El IES Medina Azahara tuvo que competir con los otros dos centros después de contar con la palabra de Imbroda. La Consejería de Educación, consultada al respecto, explicó a ABC Córdoba que «este centro tenía mucho trabajo ya avanzado porque llevaba mucho tiempo sobre este tema. El consejero evidenció ese trabajo ya realizado, pero se ha tenido que presentar como el resto a esta convocatoria pública y pasar el proceso de selección, cumpliendo los requisitos y puntuando según el baremo».

Sin ese trabajo previo, es difícil que el IES Medina Azahara hubiera podido competir, puesto que el procedimiento público no daba ningún margen. Arrancó a finales de julio, con los institutos en vacaciones, y los proyectos -de considerable dificultad técnica- debían estar listos el 20 septiembre, sin tiempo para buscar o redactar documentación si no estaba ya disponible. En la resolución provisional, el IES Medina Azahara ha obtenido 97 puntos, el baremo más alto de toda Andalucía, seguido del Maimónides (87) y el Gran Capitán (78). Ningún otro centro de la provincia ha concurrido al proceso.

Los costes

El Bachillerato Internacional no es barato, de acuerdo con las tasas públicas que señala la fundación en su web oficial. El mero hecho de registrarse le cuesta a cada centro 3.030 euros a fondo perdido (si la fundación privada no autoriza el programa no se reembolsa la cantidad), más 8.300 euros cada año para el programa autorizado por la Junta (el IB ofrece cuatro planes, pero sólo uno será de aplicación en los centros públicos andaluces) sólo para tener el sello. A ello hay que sumar los costes de evalución, externa al sistema público: 85 euros por cada asignatura que curse cada uno de los alumnos.

La fundación suiza se embolsa todas esas cantidades, que suponen cientos de euros por cada alumno, a cambio de varias prestaciones. Pero hay que añadir, entre otras cosas, las horas lectivas de más que se emplean en un sistema muy exigente, que pasarían de 30 semanales a 40, y que recaerían en profesores de la enseñanza pública.

Los costes resultan tan elevados que pocos centros públicos aplican el Bachillerato Internacional en España. Son sólo 38 en alguno de los cuatro planes que ofrece la fundación, y hasta ahora sólo uno en Andalucía (el IES Martínez Montañés de Sevilla). Hay muchos más centros privados inscritos en este plan de excelencia (88 en todo el país), puesto que pueden repercutir las tasas a los alumnos (en algunos casos rondan los 700 euros al mes). En la provincia de Córdoba existe uno de esta categoría, el colegio Alauda, en plena Sierra.

La Consejería de Educación, a preguntas de este medio, no ha querido aclarar la inversión necesaria para implantar el Bachillerato Internacional en un instituto público de Córdoba, ni si podrán matricularse todos los alumnos que lo deseen o será necesario realizar una selección previa.