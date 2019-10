ELECCIONES EN LA CÁMARA Elecciones | La Cámara de Comercio de Córdoba deshoja la margarita La reelección de Ignacio Fernández de Mesa o la alternancia para el presidente de CECO, Antonio Díaz

Las elecciones que celebrará la Cámara de Comercio de Córdoba el próximo día 23 de octubre plantean la lógica incógnita de quién acabará ostentando la presidencia. Ignacio Fernández de Mesa, a la sazón responsable de Asaja Córdoba -una organización con más de cuatro mil socios y un peso estratégico-, lleva al frente de la corporación de derecho público desde 2010 en sucesivos mandatos. Ha tenido que hacer frente al impacto de la crisis económica que ha dejado a estos entes empresariales muy tocados.

En algunos casos han terminado desapareciendo, o incluso fusionándose. Sin embargo, en el de Córdoba, y tras aplicar las lógicas medidas de ajuste, el rumbo sigue estable. Sin ir más lejos, la liquidación del presupuesto de 2018 arroja un superávit de 20.000 euros en un marco de gastos e ingresos que ronda los 2,1 millones de euros.

Con esta hoja de expediente no sería extraño pensar que Fernández de Mesa volviera a repetir como presidente de la Cámara de Comercio. No obstante, el tiempo transcurrido -nueve años- y las tareas en Asaja podrían dar paso a otra opción al frente de la institución cameral. El actual mandatario prefiere no opinar al respecto cuando es preguntado sobre su reelección por ABC. Es cierto que no ha concurrido en la presentación de candidaturas por el grupo correspondiente a la agricultura, aunque no es un aspecto crucial, ya que perfectamente podría estar entre los vocales designados directamente por la patronal cordobesa CECO.

Pero aquí es donde está la otra variable que puede hacer despejar esta incógnita. Fuentes consultadas por ABC señalan que la alternativa a que Ignacio Fernández de Mesa no fuese de la partida es la de Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, lo que reeditaría el modelo de antaño por el que ambas entidades recaían en la figura del líder de la patronal (Luis Carreto). Requerido por ABC para que ofreciera su particular visión, Díaz omite pronunciarse y sólo elogia la labor desempeñada por Ignacio Fernández de Mesa estos años.

Hay que tener en cuenta un detalle más, en enero de 2020 se celebrarán las elecciones en la CECO tras cuatro años de ardua tarea por parte de su actual presidente intentando sortear las dificultades originadas por la crisis y los compromisos financieros adquiridos tiempo atrás en diversos proyectos propios. Una labor que podría ser catalizadora de la decisión final, en caso de que optase por asumir ambas responsabilidades siempre que el líder de Asaja diera un paso atrás en la Cámara.

Pleno de 30 vocales, 6 de CECO

La respuesta va a estar en los seis vocales que tiene que nombrar CECO una vez celebradas las elecciones, que designan los 24 vocales de las agrupaciones que tras la nueva ley conforman el llamado «grupo A» de actividades. El plenario cuenta ahora con 30 miembros de los que saldrá en votación el presidente. Es evidente que el resultado final de estas elecciones en cuanto a la representatividad y perfiles de los vocales puede influir también en esta decisión. Esta semana se validan las candidaturas. En algunas divisiones puede que ni sea necesaria la urna por la sola concurrencia de un aspirante.

Otras fuentes muy solventes consultadas hablan de que la releección de Fernández de Mesa «parece improbable» a la par que la llegada de Díaz gana enteros, pese a la titánica labor que supondría. No está dem ás recordar el potencial de la Cámara en materia de exportación, gestión defondos europeos y asesoramiento y formación empresarial, amén de su prurito como corporación de derecho público. No se viven las épocas de vacas gordas pasadas, ni tampoco las de cuchillos en la boca y maniobras estratégicas de sectores económicos por hacerse con el control de la entidad cameral. Hay calma y paz, aunque a nadie le amarga un dulce.