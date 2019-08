EDUCACIÓN Las escuelas infantiles de Córdoba alertan de su «asfixia» por falta de ayudas de la Junta El sector critica la congelación durante 11 años del precio por plaza en Infantil

María Diéguez @abccordoba CÓRDOBA Actualizado: 26/08/2019 22:32h

El próximo lunes se abren las aulas de las escuelas infantiles pero «con gran esfuerzo» porque llevan con el mismo precio por plaza 11 años mientras que los gastos como la luz o los salarios suben, explicó Macarena Benicio, que tiene un centro para los más pequeños en Córdoba. Incluso algunas escuelas han tenido que cerrar porque están endeudados y no pueden más, añadió. Así, el curso pasado clausuraron cinco y este año ya van dos.

El problema es que la Junta de Andalucía no está ayudando a la financiación de los centros adscritos, es decir, concertados (en Córdoba y provincia son 171 guarderías de estas características). Por tanto, los mismos no pueden hacer frente a todos los pagos. «Y los niños son los que se ven más afectados», afirmó Benicio. Concretamente, hay programas muy caros que se tienen que desechar por falta de presupuesto como por ejemplo poder impartir clases de inglés desde las edades más tempranas. Al fin y al cabo, van al día y «hasta el cuello» por la «asfixia» económica ya que cada año afrontan más gastos sin que haya una compensación acorde en la revisión de las ayudas de la Consejería de Educación a estos centros.

A fecha de hoy, 40 escuelas infantiles en Andalucía no han cobrado su liquidación del mes de julio. Desde la Administración pública dicen que hay «un error», explicó para ABC, Maribel Uncala, presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas en Andalucía. Así, los centros no pueden hacer frente a sus obligaciones con los seguros sociales y las nóminas, que han experimentado además una subida de intereses de aplicación.

Desde la asociación exigieron a Educación soluciones efectivas para desbloquear esta situación. Asimismo, hay previstas próximas reuniones donde el punto de la negociación estará en conseguir para el próximo curso escolar de 2020-21, una subida del 15 por ciento en el precio de la plaza por niño. Lo que facilitaría en gran medida desatascar la asfixia actual de las escuelas de enseñanza infantil.

El sector señala que este año han cerrado dos centros frente a los cinco que lo hicieron en 2018

Uncala comentó que hay guarderías que deben hasta 15.000 y 20.000 euros alos bancos por los préstamos que se han visto obligadas a pedir ya que no llegaban las ayudas año tras año. «Necesitamos un balón de oxígeno», sentenció la presidenta de Escuelas Infantiles Unidas. Asimismo, dijo que no pueden estar esperando hasta el curso que viene y que se debería poner remedio a desbloquear el problema este mismo curso, aunque sean parches. «Tienen muchos medios y si no es desde una Consejería que sea desde otra», añadió. En ese sentido, consideran que con el nuevo Gobierno andaluz «hay esperanza» de que la «pesadilla» termine de una vez por todas.

Casi todas las escuelas infantiles en Córdoba se están viendo afectadas por el precio por plaza estancado y por otro lado, la falta de ayudas en la financiación. Además, en los años anteriores ha habido retrasos en los pagos mensuales que han causado la asfixia de muchas guarderías.

«Al fin y al cabo somos Pymes», clarificó Benicio. Eso significa que, como cualquier empresa, deben tener liquidez para llegar a fin de mes «y no la tenemos». «Estamos haciendo una función pública además porque las últimas plazas están siendo adjudicadas en nuestros centros», justificó la cordobesa. Actualmente, las escuelas infantiles tienen que pagar unos 42 euros por niño.

La peor parte se la llevan los más pequeños porque no se puede invertir en equipos tecnológicos más modernos o desarrollar actividades que necesiten un extra de financiación. «No puedes avanzar», señalaron desde los centros. Por tanto, afecta a la calidad de la educación y eso es lo que más les preocupa a los que están día a día con niños y niñas de 0 a 3 años.