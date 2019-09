PASAR EL RATO La España seca España no tiene Gobierno. No es una novedad ya que ha estado desgobernada desde mucho antes de llegar Pedro Sánchez

Dejamos el mar y volvemos a la tierra polvorienta de la política. Ante nosotros, un horizonte insoportablemente triste de cerebros resecos y conciencias pedregosas. He aquí que la España seca era esto: Sánchez, Iglesias, Torra, y otros personajes con falta de riego. Hemos vuelto, nosotros y nuestros salarios, para ponernos a disposición de quienes nos engañan, de quienes nos desprecian y nos esquilman. Hemos vuelto para seguir dejándonos maltratar. No podemos hacer otra cosa que quejarnos. No sabemos hacer otra cosa que quejarnos. No son mejores que nosotros, ni siquiera un poco mejores, y ahí están, porque los hemos puesto. También nosotros somos culpables. Ellos envilecen la convivencia, y nosotros les votamos