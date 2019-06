Educación El estudiante con mejor nota de la Selectividad 2019 en Córdoba: Carlos de la Torre, un estudiante de 10 El alumno con la mejor nota en la Selectividad de Córdoba quiere realizar estudios de Ingeniería Médica en Madrid

Rafael Verdú @abccordoba Córdoba Actualizado: 20/06/2019 23:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Un 92% de los estudiantes de Córdoba aprueban la selectividad

El expediente académico de Carlos de la Torre, un joven de Palma del Río que ha cursado Secundaria en el IES Antonio Gala, es envidiable. Tanto, que es imposible que fuera mejor. Su nota media en el bachillerato es de 10. Y como era previsible, ha obtenido la mejor puntuación en los exámenes de Selectividad cuyas notas se conocieron ayer mismo.

En los cuatro exámenes de las pruebas de acceso a la universidad, Carlos ha obtenido de media un 9,938, rozando la perfección. En combinación con la nota del bachillerato, que puntúa un 60 por ciento, y con la suma de las asignaturas específicas, este brillante alumno accederá a la universidad con un 13,805 sobre 14. Le da para estudiar lo que quiera y no tendrá que fijarse en notas de corte.

Carlos lo tiene claro: hará un grado de Ingeniería Médica en la Universidad Carlos III de Madrid, aunque asegura que no descarta cambiarse a Matemáticas, una de sus pasiones académicas. «Durante la ESO siempre pensé en hacer Medicina. Pero me di cuenta en el bachillerato de que Física y Matemáticas me gustaban todavía más. Al final descarté Medicina porque debes sentir auténtica pasión», asegura el joven.

Pero la carrera de Ingeniería Médica aúna ambas cosas: física y matemáticas con la medicina. Ahí vio Carlos su oportunidad. «Vi este grado, que puede congeniar el conocimiento de la ingeniería y el mundo de la salud, lo que me permitiía conjugar las dos cosas. Además el programa me encantó». De ahí a la Carlos III ya solo le queda un paso.

El estudiante palmeño no ha tenido dificultades para superar la Selectividad de forma brillante, aunque tenía dudas con la asignatura de Lengua. No tenía motivo para ello. Su nota final en ese examen fue, de nuevo, un 10.