La cera que arde Los fartuscos Una avenida para ellos hubiese sido de justicia

Rafael González

EL otro día, al salir a comprar el pan, me encontré a unos tipos junto a una carpa repartiendo folletos y globos. Me prometieron mientras pasaba a su lado pan, justicia y libertad. Les dije con amabilidad que, en efecto, iba a comprar una telera pero que agradecía el detalle. Sobre justicia y libertad no dije nada, porque soy bastante prudente, pero la gente que va así, a su flor, prometiendo ambas, generalmente son bolivarianos y suelo desconfiar de la peña con gorro. En vista de que tenían casi todo perdido, me ofrecieron una televisión pública andaluza sin Juan y Medio y una Mezquita para todos y todas, incluso yo, porque, vaya tela, unos hombres espabilados la habían comprado por 30 euros y ahora le estaban sacando una pasta gansa. Tampoco coló, porque vamos a ver: si tengo problemas para encontrar una mesita para el salón en el Ikea ¿qué hago con mi parte correspondiente de mezquita? ¿Tengo que amueblarla también? ¿Comprarme una alfombrilla y leer el «Marca» mirando a La Meca? Demasiado complicado para alguien como yo, que solo quiere trabajar y pagar 28 impuestos al día con el sudor de mi frente.

La verdad es que consiguieron abrumarme y caí en la cuenta de que, igual, estábamos en campaña electoral. Estas cosas pasan. Cosa que corroboré cuando algunos metros más hacia adelante me encontré 137 veces con Susana Díaz. No es que le tenga una querencia especial, ni ella a mí, pero habían colgado su careto en todas las farolas que van desde Levante hasta Colón, y claro, así no hay quien pasee sin pensar en un 38% de paro estructural y con un ERE en la zapatilla. Que conste que lo de careto (el de Susana) lo he escrito de manera coloquial y cariñosa, porque Susana no tiene careto sino cara, como todos los andaluces hemos podido comprobar. Quiero aclarar este extremo para evitar movidas con el Observatorio Andaluz de Vigilancia del Lenguaje Heteropatriarcal Y Aserejé Jadejé Dejebejetudejébere que tanto hace porque los andaluces seamos inclusivos («incluzivoh», en Jerez) por España y la humanidad. Colijan que con una Andalucía así sobran las campañas y lo que necesitamos son más cursos de formación.

No quedó ahí la cosa, porque más adelante me topé con Juanma y con Nieto. Iban al Burguer King con lo que ya me quedó cristalino que estábamos en campaña electoral. Nieto es listo, el tío: a Juanma se lo lleva a comer whoopers y a Casado al Bar Correo. Así sí se labra uno un porvenir, cipote. El Bar Correo está próximo a la nueva calle Foro Romano, que tiene premio. Ha sido el primer gesto realmente importante en pos de la campaña electoral que ahora ha empezado y que tan necesario era de cara al fomento de la economía y del empleo estable: cambiar el nombre facha de las calles. Se echan de menos algunos nombres netamente cordobeses, la verdad. Avenida de los Fartuscos, por ejemplo. Pero puedo entender que los de la Comisión de Nombres Justicieros no quieran dedicarse así mismos una avenida. Les honra la modestia.

Compré la telera, finalmente. Y me la comí viendo la campaña empezar, cuando nos venden pegos como si fuésemos fartuscos.