Entrevista Félix Romero, alcalde de Cañete: «El pueblo nunca será parte de la España vacía» El regidor, en conversación con ABC, detalla los proyectos de futuro para la localidad

David Jurado @abccordoba Córdoba Actualizado: 01/09/2019 23:27h

Tras el susto de la noche electoral, la revisión del recuento le dio a Félix Romero la mayoría absoluta en Cañete de las Torres para un tercer mandato plagado de nuevos proyectos.

-¿Cómo vivió la noche electoral tras empatar a votos con Ciudadanos y la rectificación que le dió la mayoría?

-Con normalidad. Yo estaba viendo el resultado en tiempo real. Ciudadanos había sacado 10 votos. Lo que aparecía era un error permanente. El miércoles en la Junta Electoral se confirmaron los resultados. A mí no me sorprendió. Había gente que no quería ni llamarme porque creía otra cosa, pero había tenido el apoyo mayoritario.

-¿Cómo afronta el nuevo mandato?

-Con la experiencia de todos estos años, el apoyo de todos los vecinos da tranquilidad, y suena a tópico el tema de la ilusión, pero es cierto con los nuevos proyectos. Cuando uno está gestionando se motiva con todos los nuevos proyectos por hacer con todos los servicios públicos y las mejoras para los vecinos.

-¿Y cuáles son los nuevos proyectos?

-Fundamentalmente, la ampliación de suelo industrial, incardinados en la creación de empleo. También la construcción de una nueva residencia de mayores, con una capacidad de más del doble de la actual, que puede dar servicio a otros mayores de otros municipios y crea empleo en el sector femenino. Cerraríamos el círculo con un albergue juvenil, con la adaptación del actual centro de mayores. Y siguiendo nuestra tónica de turismo y medioambiente, queremos abrir un vivero municipal que sea autosuficiente para surtir a obras públicas, parques y jardines. Luego tenemos otros proyectos de turismo, de energías renovables, que se le llama el empleo verde y le viene bien al sector servicios y la hostelería.

-Calles en Flor lleva el sello de este equipo de gobierno. ¿Es un proyecto aún por florecer o ya está crecido?

-Calles en Flor tiene todavía mucho por crecer. Fue una idea de hace cuatro o cinco años. No existía ni Flora en la capital. Se podía cuestionar que el ayuntamiento se gastara dinero en estas actuaciones, pero cuando vimos que en Córdoba se hacía seguimos el camino. Se reduce al mes de mayo, pero quiero que sea un proyecto que dure todo el año. Tenemos que fomentar la parte nocturna y que se haga en invierno.

-¿Cañete de las Torres se ha adherido al programa «Andalucía en flor» que viene a ser como la guía Michelín de los parques y jardines andaluces, ¿tiene esto alguna relación con proyectos o mejoras de las zonas verdes?

-Está complementado y se valora. De hecho, está la idea del vivero municipal y también estamos trabajando con unos paisajistas para ese urbanismo botánico. Córdoba y su provincia tenemos que incidir mucho en esa oferta turística para establecer estrategias que unan para atraer al visitante.

-¿La política ha acabado con el Félix Romero poeta? ¿Qué conserva de aquel joven que con 21 años tenía una treintena de premios literarios?

-La política ha ocultado a ese Félix poeta por falta de tranquilidad, no por falta de tiempo. Necesitas calma, tu momento reflexivo y mi cabeza está en los problemas de mi entorno. Sigo haciendo cosas, pero esa creatividad de hace años se puede apreciar en la gestión municipal. La calle en flor es esa sensibilidad de la naturaleza y los comportamientos de las personas. Nunca he dejado de cultivar. En la primera quincena del mes de agosto, tras la vorágine de las elecciones, algo he hecho.

-Puede ser complementaria esa vocación con su actividad...

-Siempre he trabajado en poesía y tampoco me afecta a mí mucho lo que me digan. El escritor puede canalizar su actividad creativa en otros ámbitos. Hace unos años hicimos La escalera al cielo en el cementerio, que aplica la sensibilidad del Félix alcalde.

-Cañete fue golpeado duramente por las riadas. ¿En qué situación se encuentran los trabajos de encauzamiento?

-Está terminado al 99,99%. Ha sido complicadísimo porque un pueblo inundado, con lodo, con familias que no podían dormir cuando escuchaban una tormenta y me costó muchísimo en la época económica más dura hacerle ver a las administraciones que ese tema era muy importante. Había muchos que pensaban que no se iba a conseguir, me encontré promesas que no se cumplieron, trabas de los partidos políticos de la oposición, aunque siempre intente sentarlos a la misma mesa para hacerlos partícipes. Hoy Cañete es más seguro que en 2011 y contra las inclemencias los vecinos pueden dormir más tranquilos.

-Cuando se habla de la España vacía, ¿corren peligro municipios como Cañete de las Torres?

-Ahora mismo Cañete no corre peligro de desaparecer, antes desparacereían otros muchos municipios. Más que hablar de localismos hay que hacer análisis genéricos. Antes no había nada aquí y la gente se iba a Cataluña, pero el movimiento de los pueblos a las grandes ciudades va a crear una superpoblación. En Galicia, La Mancha están peores. En los pueblos se pagan menos impuestos, la rentabilidad te sale mejor que en la ciudad. Y las comunicaciones tienen que estar en perfecto estado, lo echo de menos en la Diputación de Córdoba, porque la salida por Villa del Río es un peligro. Y la Junta de Andalucía nos prometió en 1997 el desdoble de la A306 y espero que Juanma Moreno cumpla ese compromiso. Cañete no será nunca parte de la España vacía.