Feria de Córdoba 2019 Pablo López, de Silbon: «Tenemos a media Córdoba a dieta para entrar en la ropa» El presidente de la marca es un apasionado de su trabajo pero también de disfrutar de la fiesta cuando toca. Dice que el Arenal es una ocasión para lucir su ropa y la de otras marcas y así «dar valor a la feria a través de la vestimenta»

En 2018, Silbon rozó los 10 millones de facturación bruta. En el primer cuatrimestre de 2019 ha crecido por encima del 40% y la venta on-line se acerca al 30%. Han traspasado fronteras. En un sector «plano», como lo define Pablo López, su presidente, para Silbon estos datos suponen una estupenda salud empresarial. No es raro cuando al frente hay gente a la que le apasiona su trabajo, y también disfrutar de la fiesta cuando toca.

-¿La feria es un buen escaparate para lucir la ropa de Silbon?

-Por supuesto, es una oportunidad para lucir la ropa de Silbon y también de otras marcas, pero de lucir las mejores galas y darle valor a la feria a través de la vestimenta que nos pongamos para venir a ella.

-Me parece, no obstante, que no todos cabemos en un traje de Silbon.

-Estamos trabajando en ello para resolverlo (risas)… Precisamente hace algunos años sacamos un servicio de sastrería a medida para que cualquiera pueda vestir Silbon. Es cierto que nuestros patrones son de un corte «slim», y también es verdad que cuando sacamos tallaje más grande no se vende. Aunque yo animo a los clientes que vayan a probarse nuestras tallas grandes: los hombres, curiosamente, son muy pudorosos a la hora de probarse ropa. De hecho a muchos hombres les compran la ropa su mujer.

-Cierto es que sus trajes estilizan…

-Y otra cosa que yo digo siempre: que somos de los mejores «gimnasios» de Córdoba. Tenemos a media ciudad a dieta para seguir entrando en la ropa…

-Una empresa la suya en plena expansión pero que no abandona Córdoba cuando otras ni tan siquiera acaban por instalarse.

-Nosotros hemos tenido siempre el cariño de la ciudad en estos diez años de vida. La gente dice que es muy difícil triunfar en Córdoba, pero es verdad que la ciudad nos ha llevado en volandas. A día de hoy la tienda Córdoba es la tienda-bandera, la que más vende de la marca con muchísima diferencia, más que las de Madrid, y no sólo eso sino que por Internet la provincia cordobesa es donde más vendemos. Esta es una ciudad supuestamente deprimida, con un estigma de que «aquí no funciona nada» y eso frena mucho la iniciativa. Cuando se intenta con ganas y buenas formas siempre hay posibilidades. Existen proyectos muy bonitos en la actualidad y que van con buen pie.

-Ir con traje a la feria y no sufrir una lipotimia. ¿Cómo se consigue?

-Está complicado… (risas) Es importante la refrigeración de las casetas, irte a ser posible a una caseta con aire acondicionado. De todas maneras los que están acostumbrados a vestir traje, usar corbata y demás vienen aquí y no pasan más calor que en la capital. Córdoba es calurosa y no nos debe sorprender. Ahora bien, si no están habituados… te los cargas.

-Existe cierta tendencia (usted mismo, por ejemplo) a no usar calcetines ¿Eso no es incompatible con el albero?

-Cuando llegas a casa casi tienes que tirar los zapatos o los pies. Es cierto que cuando suben las temperaturas algunos dejamos de utilizar calcetines o usamos pinkis, como es mi caso, que no se ven.

-En algunos artículos, definen a su marca como la imagen del «nuevo señorito andaluz». ¿Le molesta?

-Hombre, ni me disgusta ni me molesta, pero depende de a qué estereotipo se refieran. Si es al de otra época, los valores de aquel señorito andaluz no encajan con la sociedad actual ni con los míos, por supuesto. Me considero una persona trabajadora, emprendedora y que me apasiona lo que hago. Si es por un tipo de ropa determinado, creo que es importante saber vestirse para según qué ocasión. Yo hay muchos días que uso camiseta. No me identifico con la imagen del «señorito andaluz».

-Además sus orígenes son muy distintos: comenzaron con una pequeña tienda y trabajando mucho.

-Empezamos con 3.000 euros, no venimos de familias adineradas y sí, hemos trabajado y arriesgado mucho.

-Salir «perjudicado» de la feria, pero bien vestido, ¿es mejor que hacerlo en camiseta y vaqueros?

-Yo creo que es más difícil (risas). Mira: es una semana al año y eso invita a tener ese traspié… Son muchas penas a lo largo de muchos meses y la feria hay que disfrutarla. Cierto es que si vas bien vestido, disimulas un poquito.