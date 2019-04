MAYO FESTIVO La Feria de Córdoba seguirá sin sombras por los retrasos del Ayuntamiento El Consistorio dice a los titulares de casetas que no llega con tiempo a entoldar

Rafael Ruiz @RafaRuiz_ CÓRDOBA Actualizado: 22/04/2019 23:23h

El principal compromiso del gobierno municipal para la próxima Feria de Mayo, que arranca el 25 del próximo mes, no se podrá cumplir. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba ha advertido a las entidades de titulares de casetas de Feria que la creación de zonas de sombra en las principales calles del recinto no forma parte de los objetivos posibles de la institución municipal dado el estado de tramitación de los proyectos, el tiempo que se precisa para su gestión administrativa y los días que quedan para el desarrollo de la festividad que reúne a decenas de miles de personas en la zona del Arenal.

El plan del Ayuntamiento de Córdoba pasaba por adquirir la estructura y los toldos de forma que éstos pasasen a ser de propiedad de la institución para las sucesivas ediciones de la Feria. Dado el coste que tienen estas instalaciones, que es asumible, se planteó por el equipo de gobierno que mejor era tenerlo en propiedad que alquilarlos cada año, que es lo que se hace, por ejemplo, con el alumbrado ornamental. La segunda parte consistía en un contrato plurianual con una empresa especializada que fuera la que se ocupase del montaje, desmontaje y mantenimiento de la cantidad de toldos y estructuras que son precisas para las principales calles del recinto ferial de Córdoba.

En las últimas semanas, el cogobierno advirtió a las entidades de titulares de casetas que la posibilidad de contar con la totalidad de las calles estaba fuera de alcance por lo que se iban a centrar en llegar a la mitad. La segunda llamada fue para decir que tampoco el cincuenta por ciento sería posible. La adquisición del material para proteger del sol a quien vaya a la Feria quedará como objetivo para futuras ediciones, que quedan condicionadas además a la realización de un plan de obras que se encuentra desarrollado, como propuesta de privados.

Actualmente, está sobre la mesa tanto el desarrollo del dictamen de la comisión ciudadana de la Feria como el plan de necesidades y obras que ha redactado la Asociación de Casetas Tradicionales. El documento se ha conocido en el grupo de trabajo pero el Consistorio aún no ha expresado qué parte de todo está dispuesto a realizar y cuáles considera que no son posibles por las razones que sean. Urbanismo está desarrollando un primer cambio del Plan General, que acumula meses de retraso, con el objetivo de calificar la zona como recinto ferial propiamente dicho y llevar a cabo las propuestas que se reclaman como la creación de estructuras estables que no se tengan que desmontar.