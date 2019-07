FESTIVAL DE LA GUITARRA DE CÓRDOBA 2019 Festival de la Guitarra de Córdoba: Rozalén destapa la frescura y compromiso de sus canciones La cantante manchega llega a la Axerquía con su último disco, «Cuando el río suena...»

Para desmentir a quienes piensan que en esta época faltan autores con personalidad y algo diferente en la música se sube este fdomingo al Teatro de la Axerquía Rozalén, una de las cantantes con más frescura, talento y éxito de los últimos años. La cantautora y compositora manchega presenta su último trabajo, titulado «Cuando el río suena...», en el que comparte experiencias personales e historias familiares y de su tierra transmitidas por su abuela. Es su tercer álbum y el más personal, según la autora.

El nuevo disco de Rozalén (Albacete, 1986) tiene como temas centrales el feminismo («La puerta violeta»), el empoderamiento («Tu nombre»), la memoria histórica («Justo», el hermano mayor de su abuela, desaparecido en la Guerra Civil), el celibato («Amor prohibido»), la crisis de los refugiados («El hijo de la abuela»), el amor («Antes de verte», un dueto con el artista argentino Kevin Johansen) y el desamor («La que baila para ti»). Son piezas con las que rejuvenece la canción de autor, gracias a su naturalidad y a su gran capacidad para contar historias tan personales que acaban siendo universales.

Se trata de un trabajo ecléctico en el que tienen cabida desde el pop hasta el folk, pasando por la ranchera, una habanera y hasta el drum and bass, pero todo ello con el acento particular de una autora con unas letras frescas y muy personal. Como ella dice, «es multicultural, sin prejuicios ni etiquetas». No deja de ser habitual una versión en sus trabajos, y ahora opta por «Volver a los 17», el clásico de Violeta Parra.

El éxito de María Rozalén (Albacete, 1986) es el de una artista que estudió Psicología en la Universidad de Murcia y tiene un máster en Musicoterapia. Desde muy pequeña cantaba las canciones que aprendía de su madre y su abuela, y desde los 7 años tocaba la guitarra y la bandurria en una rondalla de Albacete. Precisamente su madre le ha acompañado en el escenario en alguna ocasión excepcional. Empezó a componer canciones a los 14 años, dio su primer concierto como cantautora a los 16 y desde entonces ya no ha parado de hacer ninguna de esas dos cosas.

Como buena cantautora, el aspecto musical y artístico es importante para ella, pero también tiene una vertiente de compromiso. Fresca, directa y con unas letras impecables, disfruta de un público notable que ha hecho suyas como «Girasoles», «Berlín» o «Volver a verte» y «Comiéndote a besos».