Festival de la Guitarra de Córdoba 2019 Lila Downs: «A todos los músicos del mundo el flamenco les parece importante» La cantante mexicana, un torbellino sobre el escenario, termina su gira «Al chile» en Córdoba

En México, la expresión «hablar al chile» viene a ser lo mismo que hacerlo «sin cantinfladas». Digámoslo «al chile»: es hablar con franqueza, sin rodeos. Así lo hace la cantante azteca Lila Downs (Oaxaca, México, 1968) en su último trabajo discográfico, «Al chile», un guiño a su gusto por la gastronomía. «Me encanta hacer un tributo a la cocina», dice una poliédrica artista que también compone, produce, actúa y reparte el tiempo que le queda entre numerosas causas sociales. Es antropóloga, además. Y hasta un chapulín lleva su nombre. Su activismo ha estado muy vinculado a la defensa de los indígenas americanos, a los que siempre ha defendido con su voz rotunda y clara, la misma con la que deleitará hoy al público del Festival de la Guitarra. Es su segunda visita a Córdoba, que a la vez supone el último concierto de su gira actual.

Lila Downs se preocupa por los indígenas, pero también por aquellos que abandonan su tierra en busca de un lugar mejor: los inmigrantes. Su grito se escuchó hace 20 años en su primer disco en inglés, titulado «La línea», el que la consolidó como estrella de la música latina. Y en él ya cantaba «al chile».

-Llega a Córdoba para presentar su último trabajo, «Al chile», y cerrar la gira de actuaciones en España. ¿Cómo será el concierto? ¿Habrá alguna sorpresa?

-Seguro que será un concierto muy especial. Siempre que se tiene la oportunidad hay que festejar la vida, que es breve pero muy hermosa. Empezamos esta gira en el norte en Galicia, luego hemos estado en Canarias, en Burgos, en Barcelona... Estoy muy contenta de terminar en el Sur, donde se hace una música bien importante en todo el mundo. Las influencias musicales del sur de España también son importantes en Latinoamérica.

-El título del disco tiene un doble sentido. ¿Cree que hoy en día hay que decir las cosas más «al chile»?

-México es un país fuerte... Cuando se habla así es porque las cosas han llegado al punto en que tienes que pedir que te hablen con honestidad. En algunas regiones a las mujeres, que son muy propias en México, les da pena decirlo. Ahora me he dado cuenta de esto. Hablar al chile es hablar directo. En realidad el nombre del disco en parte es porque he compuesto una canción dedicada al chile. Me encanta hacer un tributo a la cocina.

-¿Pero hace falta ser tan directo?

-Creo que a veces sí que es necesario, porque si no las cosas no avanzan. Hoy en día, las cosas no están bien en la diplomacia y el arte nos da este permiso para decir las cosas con claridad.

-Eso lo hace usted en su disco denunciando la situación que vive la frontera entre México y EEUU a causa de la llegada de inmigrantes. ¿Qué le parece la respuesta de la comunidad internacional?

-Estoy preocupada más que nada y tengo una gran interrogante. Nadie tiene una solución y se supone que la humanidad progresa en algunos temas. En el pasado, se ha tratado a muchos migrantes como menos que humanos, y sigue habiendo ese trato en algunos lugares. Vale la pena tocar ese tema, como también otros asuntos importantes. Hay que componer más canciones y dialogar.

-¿Y cree que las naciones miran para otro lado?

-Sí, me preocupa que éste no sea un tema que se vea más y más, que se hable y se participe en diferentes países del primer mundo... Pero también quiero que se vea en los países de quienes sufren esos éxodos de humanos. Aunque eso no me toca a mí hacerlo. A mí me toca cantarlo y decirlo, en parte porque yo vengo de una familia que tuvo migración y me sigue pareciendo un asunto bien importante. Hace poco me invitaron a hacer unos conciertos para beneficiar a los centros de detención de Estados Unidos, donde ha habido muertes de niños. Eso es lo que siento: hay que llamar la atención y no olvidarlos.

-Ha trascendido la crueldad con que se trata a los inmigrantes en los centros de detención de EEUU. ¿Cree que las políticas de Trump le pasarán factura en las próximas elecciones de 2020?

-Yo creo que sí le va a afectar. En mi humilde opinión, debemos estar bien conscientes de que Trump toma a los migrantes como si no fueran importantes. Es una persona insensible, y se muestra ridículo en ocasiones sobre el tema.

-Volviendo al disco, mezcla ritmos folclóricos como el corrido mexicano o la cumbia colombiana con sonidos electrónicos. ¿Se siente cómoda con la fusión o prefiere alguno en concreto?

-Me siento bien cómoda en esta ocasión, porque es una música que deriva de la electrónica. En México le decimos «sonidero», que deriva del pueblo, de las zonas urbanas, donde la gente va a las fiestas y piden al dj una música concreta. Eso me encanta y forma una parte importante del disco. En una ocasión fuimos a Zapotecas a grabar con una banda de niños una música tradicional.

-¿Y qué le parece el flamenco? Es un estilo que se ha combinado con prácticamente cualquier cosa que pueda cantarse...

-A todos los músicos del mundo el flamenco les parece importante, por su expresión tan aliada con las emociones y porque se basa en un discurso que viene de miles de años atrás. Esa conexión se nota desde la música actual que deriva de Latinoamérica hasta el jazz. Lo tenemos muy en cuenta.

-Ha dicho que le gusta homenajear a la cocina. ¿Ha probado el salmorejo cordobés?

-¡Sí! Y me encanta...