FESTIVAL DE LA GUITARRA DE CÓRDOBA 2019 Margarita Escarpa: «Me gusta pintar lo que toco y busco un color en cada nota» La profesora e intérprete llega hoy al Festival de la Guitarra de Córdoba con un concierto con temas de Frederic Chopin

Acude por primera vez al Festival de la Guitarra de Córdoba. Pretende exhibir su propia personalidad con un repertorio muy especial. Desea que los colores salgan de sus seis cuerdas.

¿Cómo es que en los últimos tiempos la guitarra de concierto se ha caracterizado por adaptar música de autores que no escribieron para ella, como Bach?

Así es. El hilo conductor del concierto va a ser Chopin, que es bastante lejano a la guitarra. Más que Bach y más que Piazzolla. Espero que guste, porque casi se podría entender que estar un poco fuera de lugar en el Festival de la Guitarra, pero creo que voy a demostrar que no, porque hay muchos compositores muy vinculados a la guitarra que están también muy influenciados por Chopin.

¿Y cómo se adapta la obra de un autor que prácticamente sólo escribió para el piano?

La guitarra es un instrumento muy romántico. Hay un repertorio que se ha demostrado, porque ha habido transcripciones entre las que me gustaría destacar la de Francisco Tárrega, que demuestran que el repertorio queda muy bien en la guitarra. No tiene que ser un instrumento muy sonoro y con mucho volumen para que su repertorio quede bien. Eligiendo bien, creo que sí.

¿Son la prueba estos conciertos de que es un instrumento muy versátil?

Es un instrumento que a la vez es melódico y polifónico, es el gran parecido con el piano como instrumento solista. Efectivamente es muy versátil. Me estoy acordando de Yamazita, que hizo transcripciones de los «Cuadros para una exposición» y de la «Sinfonía del nuevo mundo». Sin llegar a eso, hay mucho repertorio pianístico que queda muy bien en guitarra. Quizá el que mejor quede sea la música española, aunque nunca escribieran para ella, como Albéniz o Granados.

Es su primera visita al Festival. ¿Qué sabe de él?

Este festival es fantástico. Cuando veo la programación que tiene, y ya casi llegamos a los cuarenta años, es una barbaridad.

¿Cómo logra diferenciarse un intérprete de otros?

La propia personalidad, todos somos distintos. Aunque toquemos lo mismo siempre lo vamos a hacer desde nuestro punto de vista y resaltando otras características. Siempre va a sonar diferente. En mi caso en concreto, quizá lo que más me puede caracterizar es que me gusta pintar lo que toco, los colores de la guitarra y estoy siempre buscando en cada nota un color específico. Quizá sea mi característica.

¿Qué compositor nos queda descubrir en la guitarra?

Hay muchos compositores, ahora me estoy acordando de Chaikoski. No hemos de olvidar que la guitarra es un instrumento muy especial, muy íntimo y cercano; cuando el repertorio está bien elegido el resultado puede ser maravilloso, independientemente de quién es el compositor o los instrumentos originales. A mí me gusta ser lo más fiel posible no tanto a la partitura como al resultado sonoro.