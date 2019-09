FIESTA DEL QUESO DE ZUHEROS El fin de semana soñado de los amantes del queso La cita despide este domingo su 16 edición en una localidad que estos días multiplica por 30 su población

S. N. T. @abccordoba CÓRDOBA Actualizado: 22/09/2019 01:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde hace 16 años los amantes del queso pueden ver sus sueños hechos realidad con la celebración de la fiesta gastronómica de Zuheros, un largo fin de semana que permite disfrutar de los mejores quesos artesanales de España en un mismo lugar. Comenzó con la intención de fomentar el consumo del queso artesano y cada año inunda la localidad del inconfundible aroma el lácteo favorito de los visitantes, que multiplican por 30 el número de habitantes de Zuheros.

Como sucede con las queserías participantes, entre los «degustadores» de queso también los hay noveles y veteranos. Hay para quien esta fiesta es una cita ineludible cada tercer fin de semana de septiembre como los miembros del Club MTB de Cabra. Desde hace 16 años estos ciclistas tienen aquí una parada obligatoria. Salen de Cabra y tras 60 kilómetros con la subida la Nava, el Mojón y San Marcos, entre otras, llegan a la Cueva de los Murciélagos para luego bajar hasta la plaza, donde «recuperar y disfrutar». Después, como cada uno puede, vuelven a Cabra. Eso sí, el regreso lo hacen por la Vía Verde.

Muestra de quesos expuesta en Zuheros - S. N. T.

Veteranos en el público y entre los queseros. Desde la primera edición María de los Ángeles Dorado trae sus quesos de leche de oveja manchega desde Madridejos, provincia de Toledo. Dorado cuenta como «cada año ha ido evolucionando, cada vez viene más gente y nos encanta venir».

Un año menos en esta fiesta tiene la quesería Tierra de Barros de Ernesto Méndez. En su haber cuentan con los quesos más galardonados a nivel mundial tanto en los World Cheese Awards como en el Salón Internacional de Club Gourmet. Premios que los han hecho conocidos a nivel internacional y por ello, según cuenta, «ya no necesitamos ir a ferias porque se nos conoce y estamos exportando bastante. Sin embargo, hemos conservado esta feria en nuestro calendario porque me gusta el pueblo, me gusta cómo está organizada y pasamos un fin de semana agradable».

Ellos lanzaron hace 20 años la torta de barros elaborada con la flor del cardo silvestre Cynara Cardunculus, «una torta diferente que tiene un sabor más suave y un retrogusto final mucho más largo y pronunciado en boca» explica Méndez sobre su queso estrella en la fiesta de Zuheros.

En esta decimosexta edición debutan en la muestra los quesos de Los Hardales, elaborados con leche de cabra pausterizada que llegan desde Chiclana; los del Cortijo El Aserradero, de leche cruda de cabra, desde Alhama, en Granada; y desde Coreses, Zamora, la quesería de Baltasar Moralejo e Hijos con quesos también elaborados con leche cruda de oveja, que han copado el podium en la última edición de los World Cheese Awards con un oro para su curado, una plata para su gran reserva y un bronce para su «pata de mulo». Para Fernando García, su quesero, la Fiesta del Queso de Zuheros es «de las mejores que he hecho, hay mucha gente que viene a comer su tapita y a llevarse queso». En la pasada edición se vendían 10.000 kilos de queso.